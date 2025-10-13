Jeff-On celebra ‘Premio Wow’ y ya piensa en final de MQB: “Si llegamos, bendito Dios”

El carisma y la energía de Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, volvieron a brillar en la pista de Mira quién baila (MQB) segunda temporada. Junto a su compañera Alhanna Morales, el participante se alzó por segunda vez consecutiva con el galardón Pareja Wow, reconocimiento que otorgan los jueces al número más destacado de la noche.



En esta ocasión, Jeff-On y Alhana conquistaron al jurado con un intenso paso doble, después de haber ganado anteriormente con un vals. El premio les otorga $1.000, que ambos podrán dividir como deseen, y que el bailarín ya adelantó destinará a una noble causa.



El artista dedicó su victoria a los niños de la Fundación Pollitos de Hierro, con quienes mantiene un vínculo muy especial.

​“Ellos han estado detrás de mí toda la semana, mandándome mensajes todos los días… Más que un premio, esto es una gran bendición. Ya estamos ganando para ellos", expresó.

Donado y Morales bailan por este proyecto. La pareja que gane la competencia donará $15.000 a su causa social. Si salen antes de la final de la competencia, su donativo se limitará a $3.000.



Sobre el proceso de preparación, Jeff-On reconoció que no ha sido fácil enfrentarse a nuevos estilos de baile, pero destacó el apoyo que ha recibido de sus compañeros.

​“Estas semanas han sido complicadas, ritmos que nunca he bailado… La visión de ser un torero me ayudó mucho a disfrutar el paso doble", confesó.

A pesar de las presiones y la competencia, el bailarín asegura que su enfoque se mantiene en disfrutar cada presentación.



​“Siento que todos estamos muy parejos, cada quien trabaja lo que tiene que trabajar… prepararse para todo: Wow o nominación… disfrutar cada gala como si fuera la última", recalcó.

Finalmente, Jeff-On compartió su entusiasmo por lo que viene, sin dejar de disfrutar el presente.

​“Hoy se disfruta esta gala… si llegamos a la final, bendito Dios… repartir la platica entre los chicos”, concluyó.

Con humildad, carisma y un gran corazón, el exparticipante de Nace una Estrella (NUE) reafirma que más allá de los trofeos, lo importante es bailar con propósito y corazón, llevando alegría a quienes más lo necesitan.



