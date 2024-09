“Janeth va a salir de potra, de mujer empoderada”, adelanta Michael Rubí

Faltan cuatro días para la tercera gala de Mira quién baila (MQB) y primera noche de eliminación. Por eso, Teletica.com conversó con la periodista Janeth García y su bailarín, Michael Rubí. Ambos coinciden en que se preparan al 100% para darlo todo en la pista de baile, ganarse al público y seguir en competencia.



Al finalizar el programa del pasado domingo, García salió con una lesión en la espalda y “gracias a Dios, a los medicamentos y a los doctores”, ya está mejor.



​"Me ha estado atendiendo como todos los días, como un jaloncito en la parte lumbar, tenía mucho dolor; pero bueno, como vamos con las terapias, ha ido bajando un poquito, todavía no estamos haciendo las cargadas para cuidar la espalda, porque me sigue doliendo, pero ya empezamos a practicar la coreografía y es un tango muy apasionado", dijo la comunicadora.

"Sobre la coreografía, el proceso de montaje siempre es el más lento, porque todo es nuevo para ella, verdad. Obviamente, para mí es muchísimo más fácil porque es mi creación, los pasos salen de mi cabeza. Entonces a mí eso se me hace fácil, pero claro transcribir eso de mi cabeza y de mi cuerpo al cuerpo de una persona que no ha bailado nunca, es el proceso más tedioso y es el más difícil, es donde hay frustración porque obviamente no sale, pero ella aprende super bien y rápido. Entre el lunes y martes siempre terminamos ese proceso de montaje, para este miércoles y jueves afinar un poquito más los detalles. El lunes no pudimos ensayar casi nada porque ella estaba muy adolorida del domingo. Ayer (martes) ensayamos cinco horas, somos intensos, nos gusta hacer las cosas bien y hoy (miércoles) igual. La idea es aprovechar todo el tiempo perdido", acotó Rubí.