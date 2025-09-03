Ivonne Cerdas sufre lesión en su segundo día de ensayos en ‘Mira quién baila 2’

El arranque de Mira quién baila 2 no estuvo exento de sustos. La exreina de belleza costarricense, Ivonne Cerdas, confirmó que sufrió una lesión en el tobillo durante su segundo día de ensayos junto a su pareja de baile, el mexicano Kevin Vera.

​“Ayer con mi bailarín Kevin, que es espectacular, hice un mal peso, la verdad fue culpa mía, y me torcí bastante el tobillo”, explicó Cerdas.

Aunque inicialmente la molestia generó preocupación, la modelo aclaró que no se trata de una lesión grave. Cerdas recordó que ya había enfrentado problemas en esa articulación.

“Hace rato había tenido una lesión en el tobillo, me pasó en Miss Universo y luego en una actividad de baile se me hizo un esguince de grado tres. Pero ahora este solo fue una torsión pequeñita. Estoy bien, todo bien, sigue adelante”, aseguró a Teletica.com.

La costarricense asistió al ortopedista para descartar complicaciones en los ligamentos y reducir la inflamación.

El especialista, Álvaro Rivera Valdivia, la diagnosticó con un esguince grado 1. Recomendó vendar el pie y le envió una radiografía para descartar posibles complicaciones.



Pese al tropiezo, Ivonne mantiene intacta su ilusión por la competencia. Ella conforma el #TeamIvonne junto a Kevin Vera, especialista en ritmos europeos y latinos, reconocido por coronarse campeón de la quinta temporada de Dancing With The Stars Costa Rica con Johanna Solano y por sus logros en competencias internacionales.



MQB2 estrena el próximo 14 de setiembre a las 7 p. m., por la pantalla de Teletica, Canal 7.



