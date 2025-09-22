Ivonne Cerdas sobre primera nominación en MBQ: “Que sea lo que tenga que ser”

La ex Miss Costa Rica 2021, Ivonne Cerdas, llegó a “zona de riesgo” en la primera noche de nominación de Mira quién baila (MQB) y ahora dependerá del respaldo de sus seguidores para continuar en la pista.

Con serenidad, la modelo aseguró que confía en la conexión con su audiencia y en la causa que defiende.

“Yo tengo un público muy bueno y yo creo que si la gente se identifica conmigo, con mi causa social y quieren seguirme apoyando, pues bueno, pueden seguirme apoyando. Que sea lo que tenga que ser”, expresó.



Cerdas aseguró que seguirá trabajando con intensidad junto a su pareja de baile, Kevin Vera , quien adelantó que los próximos ensayos serán más exigentes:



“Va un entrenamiento más fuerte, con ritmos más técnicos para que la gente en casa pueda ver esos cambios. Muy emocionado de poder aprender y conocerlos”.

Vera recalcó que Cerdas es muy disciplinada, puntual y da lo mejor de sí, aunque no ha sido suficiente.

En la segunda gala, la modelo y Vera interpretaron un bolero criollo con Florecilla de amor. Aunque su complicidad se notó en cada movimiento, no fue suficiente para convencer al panel de expertos (vea en el video adjunto la presentación completa).



Toni Costa destacó el ritmo, dijo que le gustó.





​"A veces tu pelvis abusa hacia adelante. Tener cuidado con eso. Si levantamos un poquito el talón, haremos los pasos más rápidos", señaló.

Los otros jueces destacaron el trabajo de la exreina de belleza, aunque pidieron más rapidez y mejorar la postura.