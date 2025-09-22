Ivonne Cerdas sobre primera nominación en MBQ: “Que sea lo que tenga que ser”
El exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes también está en “zona de riesgo”.
La ex Miss Costa Rica 2021, Ivonne Cerdas, llegó a “zona de riesgo” en la primera noche de nominación de Mira quién baila (MQB) y ahora dependerá del respaldo de sus seguidores para continuar en la pista.
Con serenidad, la modelo aseguró que confía en la conexión con su audiencia y en la causa que defiende.
“Yo tengo un público muy bueno y yo creo que si la gente se identifica conmigo, con mi causa social y quieren seguirme apoyando, pues bueno, pueden seguirme apoyando. Que sea lo que tenga que ser”, expresó.
“Va un entrenamiento más fuerte, con ritmos más técnicos para que la gente en casa pueda ver esos cambios. Muy emocionado de poder aprender y conocerlos”.
Vera recalcó que Cerdas es muy disciplinada, puntual y da lo mejor de sí, aunque no ha sido suficiente.
Toni Costa destacó el ritmo, dijo que le gustó.
"A veces tu pelvis abusa hacia adelante. Tener cuidado con eso. Si levantamos un poquito el talón, haremos los pasos más rápidos", señaló.