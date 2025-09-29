Ivonne Cerdas se despide de la pista de MQB: “Estar aquí fue un privilegio”

La ex Miss Costa Rica 2021, Ivonne Cerdas, se convirtió en la primera participante en decir adiós a la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), luego de perder la votación del público frente al exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes. Mientras “Chiqui” obtuvo un 72,11% de los votos, Ivonne alcanzó un 27,89%.

Durante la emotiva despedida, Ivonne destacó la importancia de la causa que representa en el programa:

​ “Para mí fue, de verdad, un privilegio estar acá, tengo que agradecerlo. Fue una experiencia increíble, lo disfruté muchísimo, conocí muchas personalidades y, por supuesto, para mí lo fundamental era apoyar a la Asociación LPH”.

Como parte del formato, la exreina de belleza entregará $3.000 a la Asociación Labio Paladar Hendido, organización que brinda atención integral a niños con esta condición desde hace casi cuatro décadas.

​“De nuevo, para mí fue una experiencia muy bonita y creo que el estar acá, estar luchando con esos miedos… yo tengo una historia de perseverancia y eso era otra de las partes que quería transmitir aquí en esta pista”, finalizó Cerdas.

​Durante su paso por MQB, Ivonne dejó momentos destacados en cada gala. En la primera semana, debutó junto a Kevin Vera con un exigente jive al ritmo de Dear Future Husband. A pesar de algunas molestias físicas, mostró determinación y energía, ganándose elogios del jurado por su primera presentación.





La segunda semana, el romanticismo se hizo presente con un bolero criollo, Florecilla de amor, donde su complicidad con Vera fue evidente y los expertos valoraron su técnica y ritmo, aunque recomendaron mejorar la postura y la rapidez de los movimientos.





En su última puesta en escena desde el Estudio Marco Picado, Ivonne y su pareja de baile interpretaron un tango al ritmo de Bad Guy. Aunque su actuación fue potente y cargada de dramatismo, no logró suficiente apoyo del público para continuar en la competencia, pero el jurado destacó que se fue “por la puerta grande”.





Ivonne concluyó su mensaje con gratitud hacia los televidentes:

“Agradecerles, porque de nuevo, por ellos yo estoy acá… Para mí fue increíble la experiencia y, de verdad, muchas, muchas gracias por apoyarme en todas las cosas que hago”.

