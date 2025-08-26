Ivonne Cerdas muestra su lado más competitivo antes de debutar en ‘Mira quién baila’

Ivonne Cerdas está lista para brillar en Mira quién baila (MQB) segunda temporada. La noticia de su participación la tomó por sorpresa, pero la emoción del apoyo del público la convenció de que estaba frente a un reto que valía la pena.

​“Para mí fue un shock, la verdad no lo podía creer… me emocioné muchísimo”, confesó la modelo, quien fue la primera participante confirmada de esta temporada.

Sobre su relación con los nuevos compañeros, Ivonne comentó:

​“Hay diferentes personalidades… Yo soy un poquillo más como calladilla, creo yo, pero muy divertidos. La verdad me he muerto de risa con todos, muy ocurrentes. Creo que vamos a entretener bastante a la gente”.

Pero más allá de la diversión, su lado competitivo se hace evidente.

​“Soy muy competitiva, pero eso es natural mío. Más que todo, soy disciplinada, me gusta hacer las cosas muy bien, entonces me centro mucho en cada cosa que me enseñan, en ver si puedo aprender cosas diferentes, cosas nuevas, proponer otra cosa”, explicó.

Incluso sueña con darle un toque personal a sus bailes: “Soy un poco aventurera en ese sentido, entonces me gustaría que mis bailes sean un poco diferentes”.



Ivonne también destacó la importancia de su preparación física.

“Ahí me estoy preparando 'full', reforzando todo lo que son mis articulaciones… El cuerpo no está acostumbrado obviamente a bailar tantas horas. Yo no soy bailarina, entonces tengo que preparar mucho mis tobillos, mis hombros, las costillas, cuidarme mucho. Quiero crear como una coraza, eso es muy importante”, acotó.

En cuanto a sus preferencias y retos en la pista, la modelo es clara.

​“La bachata… amo la bachata, sí, es uno de mis géneros favoritos y lo disfruto muchísimo. Me parece que es un ritmo un poco sexy, como que también es romántico y creo que me podría ir bien si me sale ese ritmo, por supuesto. "En donde hay mucho juego de pies, creo que esos son los más complicados, los que son más rápidos, como el cha-cha, tal vez una samba, eso sí me da un poquito más de sustillo, pero creo que con práctica todo se logra”, subrayó.

Cerdas también anticipa que mostrará otra faceta de sí misma frente al público.

​“Espero que vean otra Ivonne… no la que ven en fotos o pasarelas, sino una más personal, más cercana. Yo no tuve cercanía con mi público porque cuando yo gané estuve en pandemia, entonces no podía acercarme a la gente… y creo que esto lo voy a disfrutar bastante”.

Respecto a la competencia y la representación de las reinas de belleza en el programa, Ivonne afirmó: “Tengo una vara alta porque obviamente Lis (Lisbeth Valverde, ex Miss Costa Rica) hizo un trabajo impresionante… Sí, me gustaría llegar a los niveles de ellas y, por lo menos, entretener a todos los fanáticos de certámenes de belleza que siempre han estado al pie del cañón conmigo”.



Finalmente, sobre la expectativa con su bailarín, se mostró confiada.

​“Cualquiera que llegue a ser mi pareja, sé que va a ser un trabajo espectacular. Bueno, que vamos a hacer un trabajo espectacular”.



Con disciplina, preparación física y mental, y una clara actitud competitiva, Ivonne Cerdas promete dejar su huella en la pista de Mira quién baila 2, lista para enfrentar cualquier reto que se le presente.



La pista del Estudio Marco Picado se llenará de ritmo el próximo 14 de setiembre. Siga este formato a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y las redes sociales oficiales de MQB.



