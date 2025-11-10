Ítalo Marenco vs. Katherine Campbell: vote para que su favorito siga en MQB

Este domingo 16 de noviembre será la quinta eliminación de Mira quién baila (MQB) segunda temporada y el público puede decidir quién continúa en la competencia: el presentador Ítalo Marenco y la fisioterapeuta Katherine Campbell.

Ambos se encuentran en “zona de peligro” y deberán darlo todo en la pista para convencer a los televidentes. Esta es la primera nominación de ambos.

¿Cómo votar?



El sistema de votación ya está abierto. Usted puede apoyar a su favorito ingresando a https://votos.teletica.com, enviando un mensaje de WhatsApp al 6070-0777 o usando las etiquetas #TeamÍtalo #TeamKathy. Recuerde que tiene la posibilidad de votar hasta siete veces por día.



El famoso que se despida de la competencia, llevará a su proyecto social $3.000, mientras que el que continúe en la pista de MQB podrá luchar por el primer lugar del formato, que beneficiará a su causa social con $15.000.

La decisión está en manos del público. ¿Quién merece seguir en la pista de baile? La respuesta se conocerá esta noche en la primera gran eliminación de MQB.



Siga este formato a través de Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.



