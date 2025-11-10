Ítalo Marenco vs. Katherine Campbell: vote para que su favorito siga en MQB
La estrella que menos apoyo reciba en esta semana de competencia, se convertirá en el quinto eliminado de la competencia.
Este domingo 16 de noviembre será la quinta eliminación de Mira quién baila (MQB) segunda temporada y el público puede decidir quién continúa en la competencia: el presentador Ítalo Marenco y la fisioterapeuta Katherine Campbell.
Ambos se encuentran en “zona de peligro” y deberán darlo todo en la pista para convencer a los televidentes. Esta es la primera nominación de ambos.
¿Cómo votar?
El sistema de votación ya está abierto. Usted puede apoyar a su favorito ingresando a https://votos.teletica.com, enviando un mensaje de WhatsApp al 6070-0777 o usando las etiquetas #TeamÍtalo #TeamKathy. Recuerde que tiene la posibilidad de votar hasta siete veces por día.
El famoso que se despida de la competencia, llevará a su proyecto social $3.000, mientras que el que continúe en la pista de MQB podrá luchar por el primer lugar del formato, que beneficiará a su causa social con $15.000.
La decisión está en manos del público. ¿Quién merece seguir en la pista de baile? La respuesta se conocerá esta noche en la primera gran eliminación de MQB.
Siga este formato a través de Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.