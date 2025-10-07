Ítalo Marenco sobre galardón a ‘Pareja Wow’ en MQB: “Le metimos mucho amor”

El carisma y la entrega de Ítalo Marenco conquistaron al público y al jurado de Mira quién baila (MQB).

En la cuarta gala del concurso, el presentador y su compañera, la coreógrafa Lucía Jiménez, se llevaron el reconocimiento como la Pareja Wow, gracias a una emotiva coreografía contemporánea al ritmo de Beautiful Things.

El número, cargado de sensibilidad y simbolismo, cautivó a los jueces y al público. Entre cortinas y luces suaves, la dupla ofreció una presentación que fue descrita por Toni Costa como una muestra de transformación y humildad.

“La grandeza no se mide por cuánto ganamos, sino por cuánto nos transformamos. Este baile te transformó”, expresó el juez al reconocer la interpretación de Marenco.

“Le metimos mucho amor”

Visiblemente conmovido tras recibir el galardón, Ítalo compartió que la inspiración detrás de su presentación surgió de un mensaje muy especial que le llegó al corazón.

“Desde que escuché la canción y Lucía me dice: ‘¿Sabe lo que dice?’. Es cuando pierdes a alguien especial y esos seres amados... ya sabía que tenía que meterle mucho amor para esta noche”, contó el presentador, quien no pudo ocultar la emoción.

Marenco también dedicó unas palabras a su compañera de baile, destacando la conexión y el esfuerzo que han desarrollado juntos en la competencia.

“Yo le pido tanto a Dios y le doy tantas gracias de que me haya tocado con Lucía. Son tres, cinco horas de ensayo, y de verdad le metemos amor. Nos agarramos de esas pequeñas cosas que dan sentido para poder transmitirlo”, dijo.

El apoyo de su familia y el rol de su esposa

Durante los ensayos lo acompañó su hermana, quien lo ayudó a perfeccionar la coreografía.

“Lucía sabe que a mí me queda poca familia, y mi hermana y mi hermano son espectaculares. Necesitábamos ese empujoncito, y gracias a Valen (su hermana) de todo corazón”, expresó Ítalo.

Su esposa, Cindy Villalta, no dudó en celebrar el logro y comentó entre risas cómo ha vivido el proceso desde casa:

“Él es un gran papá y ejerce su paternidad como debe ser. Ahora tiene muchísimo más trabajo físico, está más cansado… y no le gusta que lo manden. Lucía le dice qué hacer, y llega obstinado, pero lo está dando todo”.

Una dupla con energía y corazón

Por su parte, Lucía Jiménez destacó el crecimiento de su compañero y la estrategia que ha seguido para ayudarlo a canalizar su energía:

“He venido haciendo un trabajo de contención con Ítalo porque es una bomba de energía. Mi estrategia era bajarle un poco la dosis para que controlara esa adrenalina, pero ahora siento que tenemos mucho más de Ítalo por ver”, comentó entre risas.

El reconocimiento de la Pareja Wow, que incluye un premio de $1.000, fue el broche de oro para una noche donde la emoción, la sensibilidad y el arte se unieron en el escenario.

Repase la presentación que ganó la cuarta gala de MQB 2 en el siguiente video:





