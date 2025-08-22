Ítalo Marenco en MQB: “No sé si voy a bailar bien o mal, pero se van a entretener”

El reconocido presentador y modelo, Ítalo Marenco, se une a la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), formato de baile de Teletica, siendo el último de los 10 participantes confirmados.

En su primera entrevista tras oficializar su participación, Marenco compartió a Teletica.com su entusiasmo y reflexiones sobre este nuevo reto, así como la conexión personal que siente con el canal que lo vio nacer en la televisión nacional.

​"Lo recibo con mucha felicidad", confesó al recordar la noticia de su incorporación al programa. "Siempre cuando vas a hacer algo a lo que no estás acostumbrado y te saca de tu zona de confort, yo me pongo muy feliz. Es algo que le doy muchísimas gracias a Dios y que pienso aprovecharlo mucho", dijo.

Tras 11 años en Repretel, Marenco asegura que la decisión de volver a Teletica fue también una renovación personal y profesional.

​"La gente no sabe, pero yo arranqué mi carrera en Teletica, porque trabajé en 'La Pensión'. Arranqué ahí, esas fueron mis primeras armas en la tele. Ya después la vida me llevó a otro lado y ahora es como volver; me llena mucho de ilusión, es como volver a casa. "Yo era Lucas, novio de Azucena (Alejandro Portillo) cuando Pablo Rodríguez dejó la serie y luego llegó papi (risas). Fue casi año y medio, y no fue poquito. Recuerdo con cariño esa etapa, grabábamos todos los martes", recordó.

Sobre la reacción de su familia ante esta nueva etapa, el presentador explicó que fue fundamental contar con el apoyo de su esposa, Cindy Villalta, y su hija.

​"Cuando se dio el primer acercamiento, lo primero que hice fue ponerle todo en manos de Dios y segundo sentarme con Cindy, con mi esposa, a contarle. Recuerdo la cara de felicidad de mi esposa, como ilusión. La decisión fue tomada, realmente no lo pensé dos veces".

En cuanto a su preparación física y emocional para los retos de MQB, el participante señaló:

​"Toda la vida he hecho deporte, soy mejenguero de corazón. Físicamente me mantengo bien, pero sé que siempre me van a exigir muchísimo más. Son muchísimas horas de ensayo, armar una coreografía no es fácil, pero lo vamos a hacer con mucho amor y empeño. A nivel emocional, estoy con renovadas energías, como cuando entras a un lugar nuevo y quieres darlo todo".

Marenco también recordó el papel que la fe ha tenido en su camino.

​"Esta decisión cayó en medio de la Romería, entonces hicimos la romería en familia diciéndole a la Virgencita: 'Si este es mi camino, de verdad que vamos con todo, que sea para bendición de la familia y crecimiento laboral'. Todo se ha dado muy orgánicamente y estoy muy feliz de esta opción".

Con relación a las expectativas ante su debut en la pista de baile, reconoció estar nervioso.

​ "No sé ni qué sentir, nunca lo he hecho, pero la vida me ha puesto retos muy bonitos. Ya me salté un toro, entonces esto siempre es lindísimo. Tengo que prepararme muchísimo para llegar el domingo seguro y dar lo mejor de mí", recalcó.

Sobre los estilos de baile, reveló sus preferencias y temores.

"Ritmo latino, sí, eso es lo mío. Pero le tengo mucho respeto al vals, nunca hemos tenido acercamiento con esos ritmos, así que espero que mi compañera tenga paciencia y me enseñe desde cero".

Finalmente, Ítalo envió un mensaje a su público: “Gracias por tanto amor y cariño. No sé si voy a bailar bien o mal, pero de que se van a entretener, se van a entretener, eso sí lo tengo por seguro”.



Con esta incorporación, Mira quién baila 2 suma a uno de los rostros más queridos de la televisión nacional, prometiendo emociones, risas y, por supuesto, baile de alto nivel para sus televidentes.



Siga este programa, que inicia el próximo 14 de setiembre por Teletica, Canal 7. El formato se trasmitirá todos los domingos, por 12 semanas, en la franja horaria de 7 p. m. a 9 p. m.



