Ítalo Marenco cae en nominación de MQB, pero su bailarina señala que no merecen estar ahí

El presentador Ítalo Marenco y su bailarina, Lucía Jiménez, quedaron en zona de nominación en la novena gala de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

Ahora dependen del voto del público para continuar en competencia y evitar convertirse en el quinto eliminado del programa.

La pareja presentó una propuesta de homenaje a figuras icónicas del fútbol nacional, una apuesta que, aunque emotiva, no fue suficiente para mantenerlos fuera del riesgo de eliminación.

Para Lucía, la nominación no refleja el esfuerzo ni el nivel que han demostrado en la pista.

​"¿Merecemos estar en zona de nominación o no? De pronto, no. Bueno, yo pienso que a nivel profesional Ítalo es mejor bailarín que muchos otros que están adentro, sí lo creo. ¿Cómo quién? Bueno, eso no lo voy a decir, porque es muy feo", recalcó.