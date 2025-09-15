¡Ítalo Marenco alzó a Edgar Silva! Vea su reacción al compartir pantalla por primera vez

Ítato Marenco debutó este domingo en la pista de Mira quién baila (MQB), segunda temporada, y confesó la emoción que siente por poder trabajar con el periodista Edgar Silva, quien presenta este formato de baile.

Como es característico de Marenco, hizo algo que el público no esperaba: alzó a Silva, a lo que Edgar reaccionó entre risas (vea la reacción completa en el video adjunto en la portada).

Sobre su debut, Ítalo llevó al Marco Picado el toque de sensualidad y dramatismo, con Lucía Jiménez y al ritmo de Santa María.

"Lo disfruté muchísimo, qué bonita conexión con Luci. Tienes que trabajar la suavidad de tu movimiento, sobre todo para alargar esas piernas. Me gustó, tienes ese ángel interpretativo heredado", comentó la jueza Isabel Guzmán.