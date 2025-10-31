Isabel Guzmán tendrá en MQB su primera presentación oficial tras convertirse en madre
La jueza será la primera del panel en bailar en la pista del Estudio Marco Picado. En las próximas semanas también bailarán Mauricio Astorga, Toni Costa e Isaac Rovira.
Tras brillar en la temporada pasada de Mira quién baila (MQB) mientras estaba embarazada de ocho meses de Fidel, la jueza salvadoreña Isabel Guzmán vuelve a la pista este domingo, esta vez sin pancita y con 10 meses posparto.
En entrevista con Teletica.com, la jueza compartió cómo se ha preparado, los desafíos de volver a bailar tras la maternidad y lo que los televidentes pueden esperar de ella.
—¿Qué se siente regresar a la pista de MQB esta vez con Fidel fuera de su pancita?
“Bueno, por un lado, me siento mucho más cómoda. Bailar con una panza de casi ocho meses fue bastante más cansado; representaba retos y había más limitaciones a nivel de movimiento. Pero esta ocasión es mi primera presentación oficial como bailarina, 10 meses posparto, entonces mi cuerpo todavía se está reconociendo, todavía está volviendo a ser como antes. Ha sido un reto a nivel personal y de entrenamiento”.
—¿Qué va a bailar y con quién?
“Lo que voy a bailar es un dúo con Javier Acuña. Estamos preparando un dúo de jazz con algunas pequeñas influencias de contemporáneo, pero sobre todo jazz. La concepción coreográfica es mía, aunque hay mucha colaboración de Javi porque él es experto en el trabajo de pareja. Ha sido una contribución muy bonita y trabajar con él ha sido increíble; ya habíamos trabajado juntos, pero nunca haciendo un dúo”.
—¿Cómo ve el nivel de esta temporada? ¿Es más alto que la pasada?
“Definitivamente, sí, el nivel es más alto. Se nos hace muy difícil evaluar detalles, elegir las parejas, porque los participantes tienen bastante dominio de lo que hacen. Claramente, hay un nivel un poquito más arriba; es emocionante verles, pero también es un reto definir resultados en tan corto tiempo que tenemos para verles en escena”.
—¿Qué podemos esperar de la profe/jueza Isa en la pista?
“Lo mismo que siempre: muchísima pasión y compromiso por lo que hago. Disfruto mucho bailar y me siento emocionada de poder compartirlo en la pista junto a un bailarín tan increíble como Javi”.
—¿Cuánto tiempo lleva preparando el baile?
“Estamos ensayando desde el sábado de la semana pasada y seguimos toda la semana hasta el domingo. Es bastante intenso, tanto para mí como para Javi, porque él además tiene su trabajo con su pareja y todo el opening de la gala. Vamos midiendo y distribuyendo energías para llegar full al domingo”.
—Usted es la única mujer del panel y la primera en bailar esta temporada, ¿siente nervios?
“Sí, siento muchos nervios. Bailar en televisión nacional siempre es un reto, pero nos hemos preparado bastante y me siento cómoda con lo que estamos bailando. Ser la única mujer en el panel también representa un compromiso y una oportunidad de hacer bien las cosas y que el público vea que disfrutamos y estamos capacitados”.
—¿Cómo ha sido ensayar y trabajar esta temporada con un bebé?
“Ha sido bastante demandante, porque Melvin y yo pasamos solitos y nuestras familias están lejos. Para poder ensayar, necesitamos una logística inmensa: repartirnos el carro, las meriendas, las comidas de Fidel, sin contar las tareas de la casa. Es retador, pero lo disfruto mucho porque todo pasa muy rápido y hay que aprovechar cada momento. Contamos con la ayuda de nuestra nana, Lucía Solano, quien nos apoya especialmente cuando Fidel me acompaña al trabajo”.
—¿Van a estar Fidel y Melvin (Jiménez, su pareja) este domingo en la gala?
“Estamos viéndolo, pero por ahora Fidel no podrá, porque coincide con su hora de dormir. Planeamos que tanto Melvin como Fidel puedan asistir al ensayo general del sábado para acompañarme y ver un poquito de todo”.
—¿Cuánto tiempo tiene bailando?
“Desde que tengo memoria, aproximadamente desde los seis años. Mi mamá me puso en clases de ballet y de casualidad me encantó. Crecí rodeada de arte, así que la danza me ha acompañado toda la vida”.
—Con tantos años de experiencia, ¿qué consejo le daría a la Isa que iniciaba, y que puede ser aplicable para los famosos de esta temporada?
“Confíen en su proceso personal. Nos comparamos mucho, hay mucha exposición en redes y medios, y eso nos hace exigentes con nosotros mismos. Confiar en nuestro proceso, que es único y especial, es fundamental. La danza nos guía por donde necesitamos ir”.
Al igual que en la primera temporada de este formato de baile, Guzmán no será la única en decir "presente" en la pista de baile. Así lo confirmó Vivian Peraza, productora del programa, a este medio.
"De los jueces la primera que baila es Isabel, luego Mauricio, seguido de Toni y de último Isaac Rovira", expresó la productora.
Aún se desconoce qué ritmos y con quién bailará cada experto. Estos detalles se darán más adelante.
Siga el formato los domingos a partir de las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.