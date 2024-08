Isaac Rovira será jurado en MQB: “Voy a exigir, pero quiero que me vean como amigo”

El entrenador y bailarín Isaac Rovira Farré dejará su natal España para afrontar un nuevo reto profesional: ser juez de Mira quién baila (MQB) en Costa Rica.



Teletica.com conversó con Rovira, quien recordó que hace unos años participó como jurado en Dancing With The Stars, porque viajó al país a darle clases de baile a dos bailarines del programa.

En ese momento, conoció a Vivian Peraza, productora de ese espacio y de MQB, con quien tenía una deuda pendiente de volver, esta vez para ser juez en un formato completo.



Rovira es entrenador y formador oficial de la World Dance Sport Federation (WDSF) para atletas, jueces y entrenadores en Latinoamérica, y entrenador oficial en varios clubes de baile deportivo en España.

Como bailarín, sobresale por haber sido siete veces campeón de España en la modalidad 10 bailes, siete veces campeón standard, tercero del mundo como profesional en 10 bailes, varias veces semifinalista en campeonatos del mundo amateur y bailarín del programa de Televisión Española (TVE), Mira quién baila.

"Yo toda la vida he bailado y asumo este reto en el momento indicado de mi vida, cuando ya he sido juzgado por mis espectáculos y he juzgado por mi conocimiento. Estoy feliz y agradecido con Vivian por esta oportunidad y con el canal, claro. Nuestra misión como entrenadores y jueces es ser motivadores, apoyar a los participantes a que crezcan.

"Recuerdo que el año antes de la pandemia (2019) estuve en San José, Costa Rica, haciendo talleres con varios bailarines que ya trabajaban en el canal. Ellos me dijeron que fuera y que no nos viéramos en México, y así fue. Ahí me invitaron como juez al programa para el que trabajaban y me dije: es una experiencia que debes repetir", mencionó.