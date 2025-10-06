Isaac Rovira recibe una visita muy especial en cuarta gala de MQB

La cuarta gala de Mira quién baila (MQB) tuvo un momento muy especial y emotivo: la visita de la esposa e hija del juez español Isaac Rovira, quien recibió a su familia en Costa Rica tras varias semanas fuera de casa por trabajo.

Rovira, reconocido bailarín y referente internacional del baile deportivo, fue acompañado por su esposa Sarai Xicola y su pequeña Nina, de cuatro años, quienes viajaron desde Barcelona para compartir con él esta etapa profesional en el país.



En una entrevista reciente con Teletica.com, Rovira había confesado que “dejar a mi familia es lo más duro”, aunque mantenía el contacto diario mediante videollamadas.

​“Mi hija es muy pequeñita, tampoco termina de entenderlo mucho. Sabe que estoy lejos, me habla, pero está bien. Lo que más cuesta para mí es estar lejos, pero ellas están felices y perfectas”, comentó entonces.

El español, quien llegó al país en agosto para integrarse al panel de jueces del exitoso formato, dijo que esperaba poder recibir a su esposa e hija en alguna de las galas.

​ “El año pasado queríamos que viniesen, pero no se pudo. Este año sí o sí van a venir… mi idea es que puedan ver el programa en vivo y compartir esta experiencia conmigo”.

Y así fue: la promesa se cumplió.

Entre sonrisas, abrazos y muchas emociones, Isaac Rovira vivió una noche inolvidable junto a Sarai y Nina, quienes disfrutaron desde primera fila del espectáculo y del cariño que el público costarricense le ha demostrado al juez catalán.

​"La presión es doble" confesó entre risas.

La visita familiar marcó uno de los momentos más entrañables de esta temporada de MQB, recordándole al público que, detrás de la exigencia y el rigor técnico del jurado, también hay un padre y esposo profundamente dedicado a su familia.



