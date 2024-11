Isaac Rovira protagonizará el ‘Baile de las estrellas’ en la semifinal de MQB

Isaac Rovira, reconocido juez y bailarín, expresó su entusiasmo de cara a la semifinal del programa Mira quién baila (MQB).

En esa gala, Rovira se tirará a la pista con Lucía Jiménez, una de las coreógrafas del formato.

El juez participará en este undécimo programa con una coreografía en pareja, de la cual adelantó algunos detalles.

​ “Es un 'mashup' de los 80. Con Lucía (Jiménez) hacemos una mezcla de varios ritmos: bailamos un poquito de tango, un poco de rumba, cha-cha-chá, paso doble...

"Siempre estoy sentado como juez, ¿verdad? Espero que lo disfruten, que les guste. Quiero enseñarles un poco de lo que es el ballroom, el estilo, que me gusta mucho bailar. Aunque tengo que admitir que hacía muchos años que me dedico solo a entrenar parejas y a juzgar, ya no a entrenarme yo como bailarín. Por lo tanto, hacía mucho que no invertía tantas horas ni tanto esfuerzo físico como requiere ensayar una coreografía de esta exigencia, pero estoy muy contento”, añadió.