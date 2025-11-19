Isaac Rovira calentará la semifinal de MQB con una presentación que promete destacarse

El juez español Isaac Rovira regresará a la pista de Mira quién baila (MQB) para la semifinal de la temporada y lo hará con la motivación y la experiencia de quien ya sabe lo que significa enfrentarse al público y a la cámara.

​“Se siente evidentemente siempre un poquito de nervios, porque siempre bailar y hacer un 'show' en televisión da un poco de respeto. Pero, al mismo tiempo, con muchas ganas, muy motivados y muy contentos de poder enseñar nuestro baile a toda Costa Rica”, aseguró Rovira durante la entrevista.

El bailarín y coreógrafo destacó que, a diferencia del inicio del programa, ahora hay menos carga de trabajo debido a que solo quedan cinco participantes.

​“Mi idea es pasar por todos los ensayos, ver cómo se les ve y, si hay que ayudar a mejorar algo, pues ayudar; y si no, simplemente dar un poquito de opinión”, explicó.

Rovira compartirá la pista con Jazhel Acevedo, bailarina de Neto Rangel en esta temporada y con quien mantiene una relación cercana desde hace más de 15 años.

​“Para mí es fantástico poder compartir este baile con ella, es un lujo. Vamos a bailar un paso doble con un poquito de aires de flamenco y un toque de rumba bolero”, adelantó.

​Esta será la segunda ocasión que Rovira se presenta en la semifinal del programa, y asegura que representa un orgullo y un plus de energía.

​ “El simplemente hecho de bailar y poder enseñar un poco de mi baile ya es un orgullo. Además, hacerlo en la semifinal me motiva mucho y me hace muy feliz ver que la producción confía en mí y en mi trabajo”, dijo.

Sobre las diferencias con la primera temporada, Rovira comentó que este año ha llegado con más experiencia y mayor tranquilidad.

​“Ha habido mucho nivel en los participantes desde el principio, lo que hace que el trabajo tanto semanal como los domingos sea más difícil, porque debemos dedicar mucho más esfuerzo y energía para que todo se vea bien”, explicó.

Rovira también compartió detalles de la presencia de su familia durante esta temporada.

“Mi esposa y mi hija vinieron el año pasado y fue algo muy positivo poder compartir esto con ellas. Mañana llega mi esposa de nuevo, pero esta vez solo viene ella; Nina se queda con los abuelos y aprovecharemos para hacer un poco de vacaciones solos, como una segunda luna de miel”, contó.

​En cuanto a su papel como juez en la nominación de los concursantes, Rovira reconoció que el nivel está muy parejo y que las decisiones requieren análisis y consenso.

​ “La diferencia entre quien gana el guau y quien está nominado es pequeñísima. Cada detalle cuenta y cualquier cosa puede marcar la diferencia entre ganar o estar nominado”, señaló.

Con su talento, experiencia y cercanía con los concursantes, Rovira promete iluminar la pista de MQB en esta esperada semifinal y demostrar por qué se ha ganado un lugar destacado dentro del programa.

Siga la semifinal de esta segunda temporada el domingo a partir de las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.



