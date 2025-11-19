Isaac Rovira calentará la semifinal de MQB con una presentación que promete destacarse
El español también recibirá una visita muy especial en esta undécima gala. Entérese de todos los detalles aquí.
El juez español Isaac Rovira regresará a la pista de Mira quién baila (MQB) para la semifinal de la temporada y lo hará con la motivación y la experiencia de quien ya sabe lo que significa enfrentarse al público y a la cámara.
“Se siente evidentemente siempre un poquito de nervios, porque siempre bailar y hacer un 'show' en televisión da un poco de respeto. Pero, al mismo tiempo, con muchas ganas, muy motivados y muy contentos de poder enseñar nuestro baile a toda Costa Rica”, aseguró Rovira durante la entrevista.
El bailarín y coreógrafo destacó que, a diferencia del inicio del programa, ahora hay menos carga de trabajo debido a que solo quedan cinco participantes.
“Mi idea es pasar por todos los ensayos, ver cómo se les ve y, si hay que ayudar a mejorar algo, pues ayudar; y si no, simplemente dar un poquito de opinión”, explicó.
Rovira compartirá la pista con Jazhel Acevedo, bailarina de Neto Rangel en esta temporada y con quien mantiene una relación cercana desde hace más de 15 años.
“Para mí es fantástico poder compartir este baile con ella, es un lujo. Vamos a bailar un paso doble con un poquito de aires de flamenco y un toque de rumba bolero”, adelantó.
Esta será la segunda ocasión que Rovira se presenta en la semifinal del programa, y asegura que representa un orgullo y un plus de energía.
“El simplemente hecho de bailar y poder enseñar un poco de mi baile ya es un orgullo. Además, hacerlo en la semifinal me motiva mucho y me hace muy feliz ver que la producción confía en mí y en mi trabajo”, dijo.
Sobre las diferencias con la primera temporada, Rovira comentó que este año ha llegado con más experiencia y mayor tranquilidad.
“Ha habido mucho nivel en los participantes desde el principio, lo que hace que el trabajo tanto semanal como los domingos sea más difícil, porque debemos dedicar mucho más esfuerzo y energía para que todo se vea bien”, explicó.
Rovira también compartió detalles de la presencia de su familia durante esta temporada.
“Mi esposa y mi hija vinieron el año pasado y fue algo muy positivo poder compartir esto con ellas. Mañana llega mi esposa de nuevo, pero esta vez solo viene ella; Nina se queda con los abuelos y aprovecharemos para hacer un poco de vacaciones solos, como una segunda luna de miel”, contó.
En cuanto a su papel como juez en la nominación de los concursantes, Rovira reconoció que el nivel está muy parejo y que las decisiones requieren análisis y consenso.
“La diferencia entre quien gana el guau y quien está nominado es pequeñísima. Cada detalle cuenta y cualquier cosa puede marcar la diferencia entre ganar o estar nominado”, señaló.
Con su talento, experiencia y cercanía con los concursantes, Rovira promete iluminar la pista de MQB en esta esperada semifinal y demostrar por qué se ha ganado un lugar destacado dentro del programa.
Siga la semifinal de esta segunda temporada el domingo a partir de las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.