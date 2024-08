“Hace mucho dejé los tacos”: Austin Berry no cree tener ventajas físicas para MQB

El exfutbolista Austin Berry se retiró de las canchas en 2006, luego de una carrera deportiva que lo llevó por varios clubes nacionales e internacionales, entre ellos el Club Sport Herediano, donde se retiró, y Liga Deportiva Alajuelense, equipo de sus amores, en el cual debutó.

18 años después de su último partido profesional, Berry sigue jugando “de vez en cuando”, aunque en los próximos días dejará los tacos de lado para afrontar un nuevo desafío: bailar en televisión nacional.

El rojinegro conversó con Teletica.com sobre su llegada al nuevo formato de Teletica, Mira quién baila (MQB) e indicó que es un proyecto que lo llena de mucha ilusión.

"Realmente, todo ha sido muy rápido: me llamaron, yo dije que sí estaba interesado y ya luego me confirman que voy a ser parte del programa, es algo que me llena de mucha ilusión. Es una bonita oportunidad, en el sentido que podemos apoyar a una fundación que lo necesita. Creo que es algo que motiva no solo profesionalmente, también personalmente.

"Yo no soy bailarín, hace mucho dejé los tacos (risas) bueno, de vez en cuando juego, es algo que me apasiona, pero no entreno así como todos los días. Ahora va a tocar ensayar a diario. Es un proyecto que llega a complementar mi vida, no digo desacomodar, pero sí voy a tener que cambiar mis horarios, mis rutinas para este desafío", acotó.