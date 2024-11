¡Habrá cambio de parejas en MQB! Así reaccionaron los competidores

La novena gala de Mira quién baila (MQB) cerró cargada de emociones, la despedida de Berny Madrigal y una inesperada noticia: habrá cambio de parejas de baile a partir de este lunes, por lo que en la décima gala del formato los famosos se presentarán con otro coreógrafo.

Silva indicó que estén pendientes a las redes sociales de MQB, pues ahí se darán a conocer las nuevas parejas de baile. En el reality show Mira quién habla (MQH) los famosos confesaron estar sorprendidos y algunos hasta actuaron molestos.

Luis Montalbert, quien está nominado, fue el primero en referencia al cambio.

​"Un vacio, una emoción que no puedo describir. Me siento nervioso pero emocionado", indicó.

Montalbert bailaba con Lucía Jiménez, por lo que cree que bailará con Yessenia Reyes. Por su parte, Diego Bravo, quien bailaba con Reyes, dijo sentirse emocionado, ya que "Luci es una excelente profesional".

La idea de un cambio no fue del agrado de "Mimi" Ortiz ni de Naomy Valle, quienes entre risas, dijeron ser "tóxicas" y querer solo a Yenier Jiménez y a Erick Vásquez, respectivamente.

Lisbeth Valverde dijo que sea quien sea su nuevo compañero de baile, dará su 100% para seguir en la competencia, aunque le preocupa esta noticia, pues está nominada.

Lynda Díaz, como es característico en ella, se mostró tranquila, aunque extrañará a César Abarca.

​"A mi me parece interesante. No sé con quién me voy a montar en el avión el lunes o martes, ni quién se va a quedar en mi casa", añadió con una risa nerviosa.