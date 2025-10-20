“Gasolina para darlo todo”: lo que significa el premio ‘Wow’ para Ítalo Marenco

Ítalo Marenco y su reconocida bailarina, Lucía Jiménez, se llevaron el galardón a la Pareja Wow gracias a un paso doble que conquistó a los jueces y al público. El premio incluye $1.000, que la pareja podrá dividir como decida.

Jiménez confesó que la victoria fue toda una sorpresa:

“La semana pasada, Jeff y Ali dejaron la barra muy alta con el 'Team Wow' y un paso doble. La verdad, no pensé que otro paso doble podría ganar, pero sí. Conforme fue avanzando la semana, nuestro enfoque fue hacer un buen show, y al final vimos que realmente valió la pena. Estoy muy orgullosa de mi compañero”.

Por su parte, Marenco destacó la importancia del apoyo del público y la motivación que les dio durante los ensayos:

“Le doy gracias a Dios y a toda la gente que nos manda mensajitos, nos etiqueta o nos abraza en la calle: todo eso es gasolina para darlo todo en el escenario. Esta semana, mi mejor aliada, además de Lucía, fue la capota, que fue incondicional y nos ayudó muchísimo con la coreografía”.

El esfuerzo detrás del paso doble fue evidente. Ítalo recordó la práctica de un salto que quería incluir desde la primera semana:

“Practicar y practicar hasta que salió. Definitivamente, fue mucho trabajo; pero valió la pena”.

Lucía también destacó la dedicación de la pareja y el trabajo en equipo:

“Desde la semana uno, él pidió ese salto, y con disciplina y práctica logramos que todo saliera perfecto. Estoy muy orgullosa de mi compañero”.

Mirando hacia la próxima presentación, la pareja adelantó que participará en un especial de películas, bailando un vals inspirado en El Guasón, con una puesta en escena que promete ser igual de retadora y emocionante.

Ítalo y Lucía han demostrado que la combinación de disciplina, química y pasión por la danza puede llevarlos a conquistar tanto al público como a los jueces, consolidándose como la sensación de la competencia.

Repase esta presentación Wow en el siguiente video:

