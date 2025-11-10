Gala de invitados y cuarta eliminación en MQB: repase aquí el programa completo

La novena gala de Mira quién baila (MQB), que se celebró el domingo 9 de noviembre, se convirtió en una de las más intensas de la temporada.

Los siete participantes enfrentaron el reto de presentar dos coreografías cada uno: una junto a su bailarín profesional y otra en formato especial con invitados que aportaron emoción, sorpresa, humor y nostalgia deportiva.

Tras una semana en "zona de riesgo", el público decidió que Daniel Montoya dejara la competencia, mientras que Ericka "Keka" Morera continúa en carrera.

Montoya se lleva los $3.000 ganados para su causa social, Proyecto Daniel. Para la próxima gala Ítalo Marenco y Katherine Campbell están nominados y requieren el apoyo del público para seguir en competencia.

El galardón a la Pareja Wow fue otorgado a Mariana Uriarte y Michael Rubí, quienes junto a Montserrat del Castillo brillaron con un tango que conquistó al público.

La noche inició con un opening cargado de energía, fusionando cha-cha, paso doble y jive al ritmo de Queen y AC/DC, acompañado de pirotecnia fría y guitarras en escena.

Mariana Uriarte y Michael Rubí abrieron oficialmente con un jive inspirado en Mambo N°5 y luego regresaron con un tango junto a Montserrat del Castillo.

Jeff On presentó un merengue junto a Alhana Morales y Kimberly Loaiza y más tarde un quickstep con su pareja en competencia.

Katherine Campbell y Erick Vásquez bailaron un contemporáneo basado en la canción Unsteady y posteriormente una salsa casino con Naomy Valle.

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez ofrecieron un disco con Adán Chinchilla e Irán Blanco “El Maleku” y más tarde una bachata al ritmo de Darte un Beso.

El juez Mauricio Astorga sorprendió con El Baile del Sua Sua junto a Alhana Morales, mientras que Ítalo Marenco presentó un cha cha con la campeona mundial Lucía Jiménez y un baile libre junto a los mundialistas de Italia 90: Mauricio “El Chunche” Montero, Claudio Jara y Róger Flores.

Ericka "Keka" Morera y Javier Acuña realizaron un freestyle inspirado en Moulin Rouge junto a Nancy Dobles y cerraron con un cha cha al ritmo de Fireball. Neto Rangel mostró su versatilidad con un foxtrot junto a Jazhell Acevedo y un reguetón con Keyla Sánchez al ritmo de Bombón.

La gala reunió a más de 20 personas en la pista, con coreografías de gran nivel y momentos cargados de emoción, humor y nostalgia.

La competencia continúa más reñida que nunca, y los seis participantes restantes luchan por sus fundaciones y el Gran Premio de $15.000.

La décima gala se realizará el próximo domingo a las 7 p.m. por Teletica.com, Teletica Canal 7 y la app TDMAX.

