Gala de invitados: Vea aquí los ensayos de 'Mira quién baila'

La novena gala de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) tendrá un toque muy especial: reconocidas figuras del medio nacional regresarán a la pista de baile del Estudio Marco Picado, mientras otras debutarán en este escenario.



Entre los invitados están Montserrat del Castillo, "El Chunche" Montero, Keyla Sánchez y Nancy Dobles, entre otras figuras destacadas que acompañarán a los siete participantes del reality.

Además, el público podrá vivir la experiencia desde adentro, ingresando de manera virtual a las prácticas.



Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior, encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de práctica de cada pareja en la competencia.

Estos son los horarios de los próximos días:

Martes 4 de noviembre

Miércoles 5 de noviembre

Jueves 6 de noviembre

Recuerde que en la novena gala se realizará la cuarta eliminación del reality. Vote por su famoso favorito hasta siete veces por día.

MQB se transmite los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido por ‘Mira quién habla’, ambos a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



