Final explosiva en ‘Mira quién baila’: quién compite, qué apoyan y cómo votar

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) entra en su tramo más decisivo con cuatro finalistas dispuestos a conquistar el voto del público: el cantante Jefferson Donado “Jeff-On”, el presentador Ítalo Marenco, la periodista Ericka Morera y la maquillista Mariana Uriarte. Cada uno llega a la gala final acompañado de su pareja de baile y con un proyecto social al que representarán en la búsqueda del trofeo.

El formato se mantiene fiel a su eje solidario. La pareja ganadora recibirá $15.000 para la organización que apoya; el segundo y tercer lugar obtendrán $7.000 y $5.000, respectivamente, mientras que el cuarto puesto recibirá $3.000 para su causa.

Jeff-On y la profesora de danza Alhana Morales compiten en nombre de la Fundación Pollitos de Hierro, dedicada a brindar apoyo a niños con cáncer en Costa Rica.



Ericka “Keka” Morera y su pareja Javier Acuña respaldan a Fundavida, una organización que trabaja con niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema.



Mariana Uriarte y Michael Rubí representan al Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoé, un proyecto orientado a la atención integral de personas farmacodependientes.



Por su parte, Ítalo Marenco y Lucía Jiménez apoyan a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, que acompaña a niños con cáncer y a sus familias mediante cuidados paliativos.



Para apoyar a su participante favorito, puede ingresar a https://votos.teletica.com. o por medio de mensaje de texto, por el WhatsApp 6070-0777, por el #TeamMari, #TeamJeff, #TeamItalo o #TeamKeka.

Tome en cuenta que puede votar hasta siete veces por día.

