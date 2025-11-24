Final explosiva en ‘Mira quién baila’: quién compite, qué apoyan y cómo votar
"Jeff-On", Ítalo Marenco, Ericka Morera y Mariana Uriarte son los finalistas del concurso de baile. Ahora ellos requieren su apoyo para definir quién levantará el trofeo en esta segunda temporada.
La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) entra en su tramo más decisivo con cuatro finalistas dispuestos a conquistar el voto del público: el cantante Jefferson Donado “Jeff-On”, el presentador Ítalo Marenco, la periodista Ericka Morera y la maquillista Mariana Uriarte. Cada uno llega a la gala final acompañado de su pareja de baile y con un proyecto social al que representarán en la búsqueda del trofeo.
El formato se mantiene fiel a su eje solidario. La pareja ganadora recibirá $15.000 para la organización que apoya; el segundo y tercer lugar obtendrán $7.000 y $5.000, respectivamente, mientras que el cuarto puesto recibirá $3.000 para su causa.
Jeff-On y la profesora de danza Alhana Morales compiten en nombre de la Fundación Pollitos de Hierro, dedicada a brindar apoyo a niños con cáncer en Costa Rica.
Ericka “Keka” Morera y su pareja Javier Acuña respaldan a Fundavida, una organización que trabaja con niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema.
Mariana Uriarte y Michael Rubí representan al Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoé, un proyecto orientado a la atención integral de personas farmacodependientes.
Por su parte, Ítalo Marenco y Lucía Jiménez apoyan a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, que acompaña a niños con cáncer y a sus familias mediante cuidados paliativos.
Para apoyar a su participante favorito, puede ingresar a https://votos.teletica.com. o por medio de mensaje de texto, por el WhatsApp 6070-0777, por el #TeamMari, #TeamJeff, #TeamItalo o #TeamKeka.
Tome en cuenta que puede votar hasta siete veces por día.
Siga la Gran Final este domingo a partir de las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.