Familia de Isaac Rovira estará en Costa Rica por dos semanas: “Ahora sí estoy al 100%”

Después de semanas de trabajo lejos de casa, el juez español de Mira quién baila (MQB), Isaac Rovira, finalmente recibió la visita más esperada: la de su esposa Sarai Xicola y su hija Nina, quienes llegaron desde Barcelona para pasar dos semanas en Costa Rica junto a él.

El reconocido bailarín y coreógrafo, que forma parte del panel de jueces del programa desde agosto, contó a Teletica.com que esta visita lo tiene “súpercontento” y “muy feliz”.

“Me lo paso muy bien aquí en Costa Rica, es un trabajo maravilloso, tengo muchos amigos y me siento como en casa. Pero para estar como en casa al 100%, me faltaban ellas”, expresó emocionado.

Sarai y Nina aterrizaron en San José el 1.º de octubre y permanecerán hasta el 20 del mes, justo después de la gala del día 19, que coincide además con el cumpleaños de su hija.

“Pasaré el cumpleaños con ella y eso me hace muy feliz”, contó Rovira.

El bailarín aprovechó para planear algunos días de descanso y turismo con su familia.

“Esta próxima semana nos vamos a escapar tres días a Puerto Viejo, Limón, para hacer un poquito de playa, turismo y descansar. Que conozcan y yo también conocer”, adelantó.

Su esposa, Sarai Xicola, destacó que la visita significa mucho para todos.

“Estamos en familia y, como siempre decimos, somos un equipo. Así que estamos disfrutando en equipo”, comentó.

Aunque el viaje fue largo —dos vuelos y muchas horas de trayecto—, Sarai aseguró que la espera valió la pena.



“Estar aquí los tres lo compensa todo”, dijo sonriente.





Rovira también confesó que tener a su esposa e hija cerca lo hace sentir más tranquilo, especialmente después de haber pasado meses sin poder verlas el año anterior.



“El año pasado estuve tres meses sin poder ver a mi hija. Ella siempre decía: ‘Papá, ¿cuándo vendrás?’. Y ahora, al final, ha venido ella. Así que está muy bien”, añadió.

Durante estas dos semanas, el juez catalán combinará su labor en MQB con momentos familiares, en lo que promete ser una de las etapas más felices de su paso por Costa Rica.



