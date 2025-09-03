Faltan pocos días para estreno de ‘Mira quién baila 2’: Vea cómo se preparan los famosos

A pocos días del estreno de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), los famosos ya viven intensas jornadas de ensayo en la academia. Entre risas, nervios y mucho esfuerzo, las parejas comienzan a dominar los primeros pasos de ritmos como el jive y el vals vienés, que pondrán a prueba su resistencia y disciplina (vea en la portada los videos completos).​

La producción confirmó que esta primera etapa de preparación no solo busca aprender las coreografías, sino también fortalecer la conexión entre famosos y bailarines profesionales.



Los participantes reconocen que la exigencia es alta desde el inicio. Las parejas cuentan con dos semanas de preparación antes de enfrentarse a su debut en la pista más famosa de Costa Rica.

La primera gala se transmitirá el domingo 14 de setiembre a las 7 p. m. por Teletica y se extenderá por doce semanas, en la franja horaria hasta las 9 p. m.





