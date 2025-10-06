“Estoy soñando con la final después de ver el apoyo de la gente”, dice Daniel Montoya
El humorista de ‘Toros Teletica’ sigue en la competencia de ‘Mira quién baila’ gracias al respaldo del público.
El humorista Daniel Montoya continúa su camino en Mira quién baila (MQB) y no puede ocultar la emoción tras conocer que seguirá en competencia. Su permanencia, dice, se debe al enorme respaldo del público, que ha sido fundamental tanto para él como para su compañera de baile, Tatiana Sánchez.
"Estoy muy contento, muy feliz, y deseando que sea mañana para ir a practicar. Creo que esto me obliga y a la vez me ayuda a creérmela. A mí me cuesta mucho creérmela… y ya estoy soñando con la final después de ver el apoyo de la gente", confesó Montoya a Teletica.com.
Conocido por su trabajo en Toros Teletica y por su estilo cómico, Montoya asegura que su participación en el concurso es una oportunidad para mostrar otra faceta artística.
"Yo sé que soy comediante y la idea es que la gente se ría, pero quiero que los jueces vean que estoy haciendo algo diferente, que tengo técnica", acotó.
Montoya destacó las ansías que sintió por enfrentar la nominación junto a Thais Alfaro y confiesa que le sorprendió ver el enorme respaldo que recibió: "No me puedo imaginar la emoción que siento al ver que era tanta gente. Y ahora sí, superé a Marvin [Hidalgo], bendito Dios".
Alfaro logró el 24,1% de los votos del público, mientras que Montoya obtuvo el 75,9% de los votos.
Sobre la relación con el apoyo de Toros Teletica, Montoya aseguró que su trabajo en radio y entretenimiento ha sido clave para conectar con la audiencia.
"Mi trabajo es muy bonito, tal vez consiste en cambiarle el día a una persona que está triste… Estoy muy feliz de que Dios me haya dado esa oportunidad de trabajar en esto".
El humorista compartió la emoción con su pareja de baile, Tatiana Sánchez, pionera del baile deportivo en Costa Rica y la única costarricense graduada de la prestigiosa escuela Alvin Ailey, en Nueva York.
"Obviamente es muy bonito sentir que el público lo quiere ver a él en la pista, una y ojalá muchas semanas más. Estoy demasiado feliz de sentir ese apoyo porque Dani también tiene mucho para dar como artista", indicó Sánchez.
De cara a las próximas galas, la pareja se prepara para nuevos desafíos: "La próxima semana nos toca salsa y la que sigue rock and roll. Con la salsa también tenemos que ponerle candela al acordeón y tratar de seguir fuera del área de nominación", aseguró Sánchez.
La bailarina también explicó que, a la hora de ensayar, deben cuidarse especialmente por las lesiones de Daniel, pero destacó su compromiso.
"Siento que hay que tener mucha paciencia y escuchar lo que él siente. La peor semana fue preparando el merengue; tuvimos que buscar maneras alternativas de ensayar sin sobrecargar la lesión. Hoy le estaba doliendo un poquito, pero por dicha hay un equipo de doctores que lo cuida bastante".
Finalmente, Tatiana habló sobre los comentarios de los jueces y la preparación técnica:
"Hay cosas técnicas que debemos aplicar cada semana. Al bailar, uno no solo piensa en los pies, sino en la postura, los brazos, la expresión, la conexión con la pareja… es un montón de detalles. Vamos por partes, por capas. Siento que vamos bastante bien y hay que aplicar todas las correcciones de los jueces", concluyó.
Con #TeamDani listo para darlo todo en la pista, Daniel Montoya y Tatiana Sánchez buscan consolidarse como favoritos del público y demostrar que su talento va más allá de la comedia, explorando nuevas facetas artísticas en cada ritmo de la competencia.