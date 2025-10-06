“Estoy soñando con la final después de ver el apoyo de la gente”, dice Daniel Montoya

El humorista Daniel Montoya continúa su camino en Mira quién baila (MQB) y no puede ocultar la emoción tras conocer que seguirá en competencia. Su permanencia, dice, se debe al enorme respaldo del público, que ha sido fundamental tanto para él como para su compañera de baile, Tatiana Sánchez.

​"Estoy muy contento, muy feliz, y deseando que sea mañana para ir a practicar. Creo que esto me obliga y a la vez me ayuda a creérmela. A mí me cuesta mucho creérmela… y ya estoy soñando con la final después de ver el apoyo de la gente", confesó Montoya a Teletica.com.

Conocido por su trabajo en Toros Teletica y por su estilo cómico, Montoya asegura que su participación en el concurso es una oportunidad para mostrar otra faceta artística.

​"Yo sé que soy comediante y la idea es que la gente se ría, pero quiero que los jueces vean que estoy haciendo algo diferente, que tengo técnica", acotó.

Montoya destacó las ansías que sintió por enfrentar la nominación junto a Thais Alfaro y confiesa que le sorprendió ver el enorme respaldo que recibió: "No me puedo imaginar la emoción que siento al ver que era tanta gente. Y ahora sí, superé a Marvin [Hidalgo], bendito Dios".

Alfaro logró el 24,1% de los votos del público, mientras que Montoya obtuvo el 75,9% de los votos.

Sobre la relación con el apoyo de Toros Teletica, Montoya aseguró que su trabajo en radio y entretenimiento ha sido clave para conectar con la audiencia.

​ "Mi trabajo es muy bonito, tal vez consiste en cambiarle el día a una persona que está triste… Estoy muy feliz de que Dios me haya dado esa oportunidad de trabajar en esto".

El humorista compartió la emoción con su pareja de baile, Tatiana Sánchez, pionera del baile deportivo en Costa Rica y la única costarricense graduada de la prestigiosa escuela Alvin Ailey, en Nueva York.

​"Obviamente es muy bonito sentir que el público lo quiere ver a él en la pista, una y ojalá muchas semanas más. Estoy demasiado feliz de sentir ese apoyo porque Dani también tiene mucho para dar como artista", indicó Sánchez.

De cara a las próximas galas, la pareja se prepara para nuevos desafíos: "La próxima semana nos toca salsa y la que sigue rock and roll. Con la salsa también tenemos que ponerle candela al acordeón y tratar de seguir fuera del área de nominación", aseguró Sánchez.



Tatiana Sánchez y Daniel Montoya.

La bailarina también explicó que, a la hora de ensayar, deben cuidarse especialmente por las lesiones de Daniel, pero destacó su compromiso.