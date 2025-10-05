Estos son los ritmos que bailarán los famosos en la segunda noche de eliminación de MQB

La cuarta gala de Mira quién baila (MQB) promete emociones intensas, ya que este domingo se definirá cuál de los nominados continuará en la competencia. Esta semana, el público tiene la difícil tarea de elegir entre la periodista Thais Alfaro y el humorista Daniel Montoya, quienes se encuentran en la “zona de riesgo”.



A pesar de las lesiones que ambos enfrentaron durante la tercera semana —Thais con una costilla lastimada y Daniel con una rodilla y el dedo gordo del pie afectado—, los participantes se presentarán en la pista para demostrar su talento y determinación.

​Ritmos de la cuarta gala

​Rumba: el cantante Jeff-On y Alhana Morales desplegarán sensualidad y teatralidad al ritmo de Me dediqué a perderte, acompañados de piano y velas.

y Alhana Morales desplegarán sensualidad y teatralidad al ritmo de acompañados de piano y velas. Paso Doble: Thais Alfaro y Kenneth González llevarán intensidad y dramatismo a la pista con Fuegos , apoyados por un extra en la puesta en escena.

y Kenneth González llevarán intensidad y dramatismo a la pista con , apoyados por un extra en la puesta en escena. Vals Vienés: la periodista Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña mostrarán elegancia y fluidez al compás de Y nos dieron las diez.

y Javier Acuña mostrarán elegancia y fluidez al compás de Quickstep : la influencer Mariana Uriarte junto a Michael Rubí prometen rapidez y energía con Crazy in Love.

: la junto a Michael Rubí prometen rapidez y energía con Jive: el DJ brasileño Neto Rangel y Jazhel Acevedo darán ritmo y color al público con APT .

y Jazhel Acevedo darán ritmo y color al público con . Libre: la fisioterapeuta Katherine Campbell y Erick Vásquez interpretarán Bababad, utilizando tres triángulos con led como utilería para un toque visual impactante.

y Erick Vásquez interpretarán utilizando tres triángulos con led como utilería para un toque visual impactante. Foxtrot: Daniel Montoya y Tatiana Sánchez bailarán Cómo pudiste hacerme esto a mí frente a un faro como elemento escénico.

y Tatiana Sánchez bailarán frente a un faro como elemento escénico. Contemporáneo: el presentador Ítalo Marenco y Lucía Jiménez interpretarán Beautiful Things con cortinas como fondo escénico.

y Lucía Jiménez interpretarán con cortinas como fondo escénico. Tango: el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes desplegarán pasión y fuerza con Libertango, acompañados de dos extras.

Al igual que las semanas anteriores, el ensayo técnico se llevará a cabo este viernes desde el Estudio Marco Picado, mientras que el sábado será el ensayo general, ambos fundamentales para que los participantes ajusten cada detalle antes de salir a la pista (ver video adjunto en la portada).

﻿

Votaciones

El público decidirá quién se queda en la competencia. Para apoyar a su participante favorito, puede votar en https://votos.teletica.com./, por mensaje de texto o WhatsApp al 6070-0777 usando el hashtag #TeamThais o #TeamDani. Cada persona puede emitir hasta siete votos diarios.

El participante que abandone la competencia llevará $3.000 al proyecto social que eligió apoyar. Thais Alfaro y Kenneth González respaldan a Casa Esperanza, fundación que apoya a víctimas de trata de personas, principalmente mujeres de 11 a 17 años. Daniel Montoya y Tatiana Sánchez apoyan a Proyecto Daniel, que ayuda a jóvenes de 13 a 25 años con cáncer.

Cada pareja deberá dar lo mejor de sí para conquistar al jurado y al público, que podrá seguir la competencia este domingo en la franja de 7 p. m. a 9 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



