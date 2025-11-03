Estos son los dos famosos nominados en la octava gala de 'Mira quién baila'

Este domingo 2 de noviembre se realizó la octava gala de Mira quién baila (MQB), marcada por una nueva noche de nominaciones de la segunda temporada.



Los famosos nominados son Daniel Montoya y Ericka "Keka" Morera. Así lo confirmó el panel de jueces minutos antes de concluir el programa.



Los participantes requerirán el apoyo de la audiencia para seguir en competencia. Las votaciones ya están abiertas y se mantendrán activas durante toda la semana.



La pareja que obtenga menos apoyo del público será eliminada el próximo domingo. Recuerde que puede votar hasta siete veces por día a través de este enlace o por medio de mensaje de texto, por el WhatsApp 6070-0777 con el hashtag de su famoso favorito.



No se pierda el desempeño de los participantes y sus coreógrafos en la pista, por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.





