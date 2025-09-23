“Estos premios llenan el alma”: Mariana Uriarte celebra galardón a 'Pareja Wow' en MQB

La creadora de contenido, Mariana Uriarte, y el bailarín Michael Rubí se llevaron el galardón a la Pareja Wow durante la segunda gala de Mira quién baila (MQB), tras una destacada interpretación de slow foxtrot al ritmo de All of Me. La pareja se llevó $1.000, que serán divididos según decidan.​

Uriarte confesó su sorpresa por el reconocimiento.

​“Yo no me lo esperaba. Realmente hay un trabajo muy grande detrás, que creo que todos los chiquillos y yo le hemos puesto alma, vida y corazón, entonces estos premios a uno como que le llenan el alma y uno dice: 'Wow, todo el esfuerzo que dejamos sí se ve reflejado'. Todos mis compañeros hicieron un gran trabajo, pero ganamos”, indicó.

A pesar de haber ensayado solo tres días con Michael, Mariana destacó la disciplina y dedicación de su compañero.

​“Lo que hacemos es llamarnos. Yo le mando video, él los revisa, me llama y me dice: 'Mari, mejorá esto, hacé esto'”. Durante la ausencia de Michael, Mariana ensayó con Erick Vásquez, quien es bailarín de Katherine Campbell.

La noche del domingo no estuvo exenta de desafíos. Uriarte enfrentó problemas de salud, incluyendo molestias en glándulas y oídos, por lo que antes de salir a la gala del domingo recibió suero para poder presentarse. Sin embargo, su entrega fue total, y junto a Michael ofrecieron un cierre elegante y sofisticado que cautivó al público y al jurado.



Isabel Guzmán elogió a la influencer por sus giros y versatilidad, señalando que la mejoría de la semana uno a la dos fue significativa, aunque le pidió mantener la constancia en las próximas galas.

Repase la presentación completa en el siguiente video:





La pareja también aprovechó la oportunidad para resaltar su compromiso social. Mariana y Michael apoyan al Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoé, una fundación dedicada a la salud física, social y mental de personas con farmacodependencia.

Si la pareja gana la competencia, llevará los $15.000 dólares a este proyecto social, pero si salen antes del reality, su ayuda social se limitará a $3.000.

Sobre el premio en efectivo, Michael aseguró: “Ahorrar siempre es la respuesta”.



Con su combinación de técnica, elegancia y corazón, Mariana Uriarte y Michael Rubí demostraron que en MQB no solo se compite por el baile, sino también por la pasión y el compromiso detrás de cada paso.

