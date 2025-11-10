"Esto es como una batería para nosotros", dice Mariana Uriarte sobre 'Premio Wow' en MQB

El pasado domingo se realizó la novena gala de Mira quién baila (MQB) y galardón al mejor baile de la noche, Premio Wow, fue otorgado a la maquillista Mariana Uriarte, quien estuvo acompaña de su bailarín Michael Rubí y una invitada especial: la presentadora de televisión Montserrat del Castillo.

Ellos interpretaron un tango que impresionó a los jueces por su elegancia, fuerza interpretativa y precisión. El grupo se llevó el premio económico de $1.000, que será repartido entre los tres y luego destinado a una causa social.

“Realmente esto es como una batería para nosotros. Siempre bailamos con el corazón para ustedes en casa y para nuestra fundación. Y esta noche nos ganamos el Wow”, expresó Uriarte.

​El aporte de Monserrat del Castillo

Del Castillo, quien fue invitada a la coreografía, agradeció la experiencia y resaltó el vínculo humano que implica adentrarse en este tipo de proceso.

“Yo sabía que iba a ser una coreografía de alto nivel porque conozco a Michael, y viendo a Mari está dando un gran show esta temporada. Mari, felicidades. "Pero más allá del baile, quiero destacar las personas que ustedes son. Mari me enseñó tantas cosas como mujer y amiga. Gracias por darme esta oportunidad. Estoy muy feliz”, dijo, visiblemente conmovida.

​Montse, como es conocida, quedó de tercer lugar junto a su pareja de baile, Billy Corado, en la segunda temporada de Dancing with the Stars Costa Rica, en 2015.



Vea aquí la coreografía con la que la presentadora volvió a la pista y permitió a Mariana Uriarte ganar en Wow por segunda ocasión:





Las exigencias físicas pasaron factura a Michael Rubí

Lo que el público no vio en pantalla fue que Michael sufrió un fuerte episodio físico minutos antes de salir a bailar. Con compromisos dentro y fuera del programa, el coreógrafo confesó que llegó a la gala muy desgastado.

​“Hoy me desperté más cansado de lo normal, no me sentía bien, pero vine igual. Después del opening quedé muy descompensado, y me tocaba bailar de primero”, relató. “En la coreografía con Mari, les juro que no recuerdo nada. Solo pensé: ‘No te desmayés aquí’. Aguanté hasta que pudimos salir y sentarnos. Después sí me desmayé tranquilo”, aseguró.

Aun así, Michael celebró el premio como símbolo del esfuerzo colectivo:

“Nunca me lo espero. Nosotros venimos semana tras semana trabajando y este premio es el resultado del esfuerzo, el cansancio, los golpes. Le he metido mucho a las coreos esta temporada porque sé que Mari tiene el nivel. Aquí está la recompensa. Ese premio es para los tres”.

La noche dejó claro que, más allá de la competencia, MQB sigue construyendo momentos de disciplina, compañerismo y emoción sincera sobre el escenario.



Siga este formato los domingos a las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.



