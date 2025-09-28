Este domingo será la primera eliminación de MQB

Por: Minerva Rojas.

Este domingo será la primera noche de eliminación de Mira Quien Baila (MQB).

Esto significa que de los dos famosos sentenciados, la exreina de belleza Ivonne Cerdas y el exfutbolista “Chiqui” Brenes, uno de ellos, deberá abandonar la pista de baile.

Llevamos la presentación muy bien, hemos metido tiempo extra para que salga prácticamente perfecta, dijo Brenes.

El deportista recordó que su causa busca beneficiar a Hogar Baik, un albergue de niños en riesgo social, por lo que aseguró que dará por ellos lo máximo en esta nueva gala.

Por su parte, Cerdas indicó que tiene un gran profesor en quien confía, por lo que espera que la gala salga muy bien para ellos este domingo.

La ex Miss Costa Rica. 2021, baila en favor de la Asociación Labio Paladar Hendido, una organización trabaja desde hace 39 años para asegurar atención oportuna, rehabilitación y tratamiento integral a niños que nacen con esta condición en Costa Rica.

Si usted tiene a su favorito, puede votar hasta siete veces a través por día a través del WhatsApp 6070-0777, o a través de la página votos.teletica.com