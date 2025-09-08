Mira Quién Baila
¡Este domingo estrena ‘Mira quién baila 2’! Vea aquí los ensayos
Puede acceder en línea a las prácticas de los participantes de la segunda temporada del formato de Teletica. Consulte aquí los horarios.
Este domingo estrena la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) y puede apoyar a su pareja favorita viendo los ensayos, que ya están disponibles para el público.
Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de cada pareja en la competencia.
Estos son los horarios de los próximos días:
Lunes 8 de setiembre
De 11 a. m. a 2 p. m.
- Jeff On y Alhanna (Salón A)
- Ivonne y Kevin (Salón B)
- Thais y Kenneth (Salón C)
De 2 p. m. a 5 p. m.
- Mariana y Michael (Salón A)
- Neto y Jazhell (Salón B)
De 6 p. m. a 9 p. m.
- Daniel y Tatiana (Salón A)
Martes 9 de setiembre
De 8 a. m. a 11 a. m.
- “Chiqui” y Yessenia (Salón A)
De 11 a. m. a 2 p. m.
- Ericka y Javier (Salón A)
De 11:30 a. m. a 2:30 p. m.
- Ítalo y Lucía (Salón B)
De 2 p. m. a 5 p. m.
- Ivonne y Kevin (Salón A)
De 2:30 p. m. a 5:30 p. m.
- Neto y Jazhell (Salón A)
Miércoles 10 de setiembre
De 9 a. m. a 2 p. m.
- Neto y Jazhell (Salón A)
De 11 a. m. a 2 p. m.
- Mariana y Michael (Salón B)
De 11:30 a. m. a 2:30 p. m.
- Thais y Kenneth (Salón C)
De 2 p. m. a 5 p. m.
- Ivonne y Kevin (Salón B)
De 2:30 p. m. a 5:30 p. m.
- Ericka y Javier (Salón B)
- “Chiqui” y Yessenia (Salón C)
Jueves 11 de setiembre
De 8 a. m. a 11 a. m.
- Ericka y Javier (Salón B)
- “Chiqui” y Yessenia (Salón C)
De 9 a. m. a 2 p. m.
- Jeff On y Alhanna (Salón B)
De 11 a. m. a 2 p. m.
- Mariana y Michael (Salón B)
- Ítalo y Lucía (Salón C)
De 12:30 p. m. a 3:30 p. m.
- Thais y Kenneth (Salón A)
De 2 p. m. a 5 p. m.
- Ivonne y Kevin (Salón A)
- Daniel y Tatiana (Salón B)
Estas “cámaras ocultas” tienen sonido, por lo que la audiencia podrá disfrutar de este espacio como si estuviera dentro del estudio de baile.
Mira quién baila estrena el 14 de setiembre y será transmitido los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., seguido de Mira quién habla, el reality show que hace un recuento de todo lo que no apareció en televisión durante el programa de baile.
Puede disfrutar de ambos programas por la señal de Teletica, Canal 7; Teletica.com o la app TDMAX.
