¡Este domingo estrena ‘Mira quién baila 2’! Vea aquí los ensayos

Este domingo estrena la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) y puede apoyar a su pareja favorita viendo los ensayos, que ya están disponibles para el público.

Para acceder a este contenido exclusivo, deberá ingresar a teletica.com/miraquienbaila/. En la parte superior encontrará un botón que dice “Ensayos”. Al darle clic a esta opción, aparecerán las cámaras de los salones de cada pareja en la competencia.

Estos son los horarios de los próximos días:

Lunes 8 de setiembre



De 11 a. m. a 2 p. m.

Jeff On y Alhanna (Salón A)

Ivonne y Kevin (Salón B)

Thais y Kenneth (Salón C)

De 2 p. m. a 5 p. m.





Mariana y Michael (Salón A)

Neto y Jazhell (Salón B)

De 6 p. m. a 9 p. m.





Daniel y Tatiana (Salón A)

Martes 9 de setiembre



De 8 a. m. a 11 a. m.







​“Chiqui” y Yessenia (Salón A)

De 11 a. m. a 2 p. m.

﻿



Ericka y Javier (Salón A)

De 11:30 a. m. a 2:30 p. m.







Ítalo y Lucía (Salón B)

De 2 p. m. a 5 p. m.

Ivonne y Kevin (Salón A)

De 2:30 p. m. a 5:30 p. m.

Neto y Jazhell (Salón A)