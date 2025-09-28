Este domingo es la primera eliminación de MQB: ¡Vote aquí por su pareja favorita!

La primera gala de eliminación de Mira quién baila (MQB) iniciará este domingo a las 7 p.m. y el público puede decidir quién continúa en la competencia: la ex Miss Costa Rica Ivonne Cerdas o el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes.



Ambos se encuentran en “zona de peligro” y deberán darlo todo en la pista para convencer a los televidentes. Esta noche, Cerdas y su pareja, el mexicano Kevin Vera, interpretarán un tango al ritmo de Bad Guy, mientras que Brenes, junto a Yessenia Reyes, se presentará con un vals inspirado en Die with a smile.

¿Cómo votar?



El sistema de votación ya está abierto. Usted puede apoyar a su favorito ingresando a https://votos.teletica.com, enviando un mensaje de WhatsApp al 6070-0777 o usando las etiquetas #TeamChiqui o #TeamIvonne. Recuerde que tiene la posibilidad de votar hasta siete veces por día.



Más allá de la competencia, cada participante lucha por una causa social. Ivonne Cerdas respalda a la Asociación Labio Paladar Hendido, mientras que “Chiqui” Brenes apoya al Hogar de Niños Baik. El eliminado de la gala entregará $3.000 a la fundación que eligió.



La decisión está en manos del público. ¿Quién merece seguir en la pista de baile? La respuesta se conocerá esta noche en la primera gran eliminación de MQB.



Siga este formato a través de Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.