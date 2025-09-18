Estas son las causas sociales que apoyarán los participantes de ‘Mira quién baila 2’

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) en Costa Rica ha unido a figuras destacadas del entretenimiento con causas sociales de gran impacto.

Como parte del formato y al igual que en la edición anterior, cada pareja de concursantes ha elegido una fundación benéfica para apoyar, demostrando su compromiso con el bienestar social.

El ganador de la temporada obtendrá $15.000 para la fundación que apoya. Al segundo lugar y el tercer puesto se les darán $7.000 y $5.000 para sus proyectos sociales, respectivamente. Las parejas que vayan saliendo lograrán llevar $3.000 a la razón social que eligieron, es decir, solo con ingresar al formato el famoso garantiza ese apoyo económico.

Estos son los proyectos sociales que eligieron:

1. Ivonne Cerdas – Asociación Labio Paladar Hendido

La ex Miss Costa Rica 2021, Ivonne Cerdas, y el bailarín mexicano Kevin Vera han elegido respaldar a la Asociación Labio Paladar Hendido. Esta organización trabaja desde hace 39 años para asegurar atención oportuna, rehabilitación y tratamiento integral a niños y niñas que nacen con esta condición en Costa Rica.

​"Espero dar la talla en este 'show' y para mí significa seguir apoyando la causa social que he apoyado desde 2019, los niños con labio paladar hendido. Y siempre voy a estar para ellos", expresó la modelo.

2. Neto Rangel – Dynamika

El bailarín brasileño Neto Rangel y la bailarina mexicana Jahzell Acevedo han unido fuerzas con Dynamika, una fundación dedicada a promover la inclusión social y el desarrollo integral de niños con algún tipo de discapacidad.

3. Jeff On – Pollitos de Hierro

Jefferson Donado (Jeff On) y la profesora de danza Alhana Morales han elegido apoyar a la Fundación Pollitos de Hierro, una organización que brinda ayuda a niños con cáncer en Costa Rica.

​4. Thais Alfaro – Casa Esperanza

La periodista Thais Alfaro y el bailarín Kenneth González han decidido respaldar a Casa Esperanza.

​"Encontré hace unos años Casa Esperanza, que se encarga de apoyar a personas que han sido víctimas de trata de personas, principalmente a mujeres entre los 11 y 17 años. Quiero tener una experiencia distinta, poder llevarle este apoyo económico a la fundación", recalcó la presentadora.

5. “Keka” Morera – Fundavida

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña han unido sus esfuerzos a Fundavida, un proyecto social que apoyan a niños y jóvenes en condición vulnerable y de pobreza extrema.

​"La decisión para yo estar en MQB fue cuando la producción a mí me dijo que con solo aceptar ayudo a mi fundación. Prometo dar todo por Fundavida", ratificó.

6. Katherine Campbell – Renacer Rosa de Limón

Katherine Campbell y Erick Vázquez han elegido apoyar a Renacer Rosa de Limón.

"Esa fundación la elegí porque es apoyar a las mujeres después del cáncer, qué sigue. Me gusta la valentía, el entusiasmo con el que las señoras sacan adelante a otras señoras que pasaron por la misma situación", acotó la fisioterapeuta.

7. Daniel Montoya – Proyecto Daniel

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez han decidido respaldar a Proyecto Daniel.

​"Proyecto Daniel fue creado en 2010, el objetivo de este proyecto es ayudar a personas de 13 a 25 años con cáncer. Se queda uno impactado de lo que hacen, y con tan poco. Por ello le quiero poner a esto, para ayudarlos", expresó.

8. Mariana Uriarte – Centro Canaan Zoé

Mariana Uriarte y Michael Rubí han unido fuerzas con el Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoé. Es una institución que se dedica a la salud mental física, social y física de personas farmacodependientes.

9. Ítalo Marenco – Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez han elegido respaldar a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, una organización que trabaja en la atención y acompañamiento de niños con cáncer, ofreciendo cuidados paliativos y apoyo a las familias.

​"Una de las cosas más bellas que tiene el programa es ayudar, quiero ayudar a las familias. Ayuda a los chiquitos y chiquitas con cáncer en etapa avanzada. Cada paso que voy a dar en a pista es para esas familias. Con la energía que le voy a poner más la energía que ellos me dan, esto va a ser una bomba", agregó el presentador.

10. “Chiqui” Brenes – Hogar de Niños Baik

Rándall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes han decidido apoyar al Hogar de Niños Baik, una fundación que ofrece albergue, educación y apoyo emocional a niños huérfanos.

Cada pareja de MQB ha demostrado su compromiso social al asociarse con estas organizaciones, utilizando su visibilidad para generar conciencia y apoyo hacia causas que impactan positivamente a la sociedad costarricense.



Siga su desempeño los domingos a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



