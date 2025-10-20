“Esta experiencia ha sido un ganar-ganar”: Así se despide “Chiqui” Brenes de MQB

El exfutbolista y exseleccionado nacional, Randall “Chiqui” Brenes, se despidió de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) tras no lograr superar en votos a Daniel Montoya. Brenes obtuvo el 48,46% del apoyo del público, frente al 51,54% de su contrincante, quedando así fuera de la competencia.

En su última gala, Brenes y su pareja de baile, Yessenia Reyes, presentaron un número contemporáneo al ritmo de Ordinary, una coreografía cargada de emoción y entrega que, aunque no alcanzó para seguir en el programa, dejó una huella entre los espectadores.





El exdelantero del Cartaginés se mostró agradecido por la oportunidad y por el apoyo recibido durante su paso por la pista.

​ “ Contento de participar, de competir y de haber representado muy bien a la fundación. Mi motor fue eso: ayudar y acercarme nuevamente a la gente ”, expresó tras su eliminación.

Su participación tuvo un propósito solidario. Como parte del formato del programa, el exseleccionado entregará $3.000 al Hogar de Niños Baik, fundación que brinda albergue, educación y apoyo emocional a menores huérfanos.

​“Esto no termina aquí, van a tener un embajador para todas las actividades que se puedan hacer, para que los chicos sigan creciendo y tengan mejor calidad de vida”, afirmó.

Acostumbrado a la competencia desde su carrera deportiva, Brenes aseguró que esta experiencia le permitió aprender y disfrutar en un terreno completamente nuevo:

“He estado siempre en competencia, pero esto fue diferente. No soy bailarín, empecé de cero, y verme en las presentaciones que hice me hace sentir ganador. Esta experiencia ha sido un ganar-ganar en todo: aprendí muchísimo y viví una nueva experiencia en mi vida”.

Su compañera en la pista, Yessenia Reyes, destacó el compromiso y crecimiento de Brenes durante el programa:

“La meta era irnos con una coreografía respetable, que mostrara su evolución. Si seguíamos, era porque aún había más por dar; si no, que dijeran: el 'Chiqui' lo dio todo hasta el final. Sus coreografías siempre fueron dignas de una final”.

Reyes adelantó, además, sus próximos proyectos: representará a Costa Rica en dos campeonatos mundiales de baile en diciembre, y continuará al frente de su academia, recientemente reconocida como la mejor del país.

​“El baile deportivo es parte de mi vida y seguimos trabajando fuerte hasta fin de año”, comentó.

Aunque la aventura de “Chiqui” en MQB llegó a su fin, su paso por el programa dejó una lección de entrega, disciplina y empatía, valores que el público reconoció dentro y fuera de la pista.

