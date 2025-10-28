Esta es la novedad que se implementará a partir de la octava gala de MQB

La competencia en Mira quién baila (MQB) sube de nivel. A partir de la octava gala, los siete famosos que aún siguen en pie junto a sus respectivas parejas deberán enfrentarse a un nuevo reto: bailar dos coreografías por semana.

Con esta modificación, el programa promete más ritmo, intensidad y exigencia para los participantes, que deberán mostrar no solo versatilidad, sino también resistencia física y emocional.

Además, la tensión aumentará, ya que el próximo domingo habrá dos nominados, y el famoso que reciba menos votos del público será eliminado en la novena gala del formato.

Los jueces reconocen que el nivel de la competencia está en su punto más alto y que la decisión de nominar a las parejas cada vez se vuelve más complicada.

“Vemos un nivel muy alto, los participantes están mucho más involucrados, quieren darlo todo, y hay una competencia muy sana. Vamos a estar valorando mucho más la técnica, porque no nos queda otra. El tema de nominación es muy complicado”, expresó el juez Toni Costa.

Por su parte, Isabel Guzmán destacó que en esta etapa los pequeños detalles pueden definir el destino de los concursantes:

“En los detalles está casi que la decisión. A este nivel, ellos ya reconocen cuando algo falta. Es lindo ver cómo reaccionan rápido y acatan las indicaciones cada semana. Pero sí, será un trabajo muy difícil, muy estresante, diría yo”.

El juez Isaac Rovira coincidió en que la competencia está en su punto más exigente:

“Quieren estar arriba, se nota con la dificultad de las coreografías. No quieren perder detalle y cada semana hacen cosas más complejas. Terminan los ensayos agotados, con tirones, pero eso es bueno, porque nos están dando un espectáculo increíble y nos lo ponen muy difícil”.

Finalmente, el juez costarricense Mauricio Astorga resaltó que la presión también se siente entre los miembros del jurado:

“Aquí todos los detalles cuentan: la concentración, la fuerza mental, la disciplina. En las últimas dos galas, la pareja ‘Wow’ no ha sido escogida por unanimidad, ha sido decisión dividida. Así que imagínese cómo están las discusiones dentro del jurado. Le pregunto a la gente que nos ve: ¿usted a quién nominaría? Porque la decisión dependerá de pequeños detalles que marcarán la diferencia”.

Con esta nueva dinámica, MQB promete elevar aún más la competencia y mantener al público al filo de la pista, pendiente de cada paso y giro de sus participantes favoritos.

Serán 14 coreografías que usted puede disfrutar el próximo domingo a las 7 p. m. por Teletica.com, Teletica Canal 7 y la app TDMAX.



