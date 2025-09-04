“Espero estar bien para ensayar”: Daniel Montoya es el segundo lesionado de MQB

El humorista Daniel Montoya, participante de Mira quién baila (MQB), se convirtió en el segundo concursante en presentar una lesión antes del inicio de la competencia.

Tras tres días de preparación, Montoya sufrió una inflamación en sus rodillas que lo obligó a detener los ensayos.

“Esta rodilla la tengo muy inflamada. He tenido una molestia muy grande en las rodillas, entonces hoy teníamos cita de valoración y el doctor me dijo que mejor me iba a filtrar para desinflamar un poquito. Me recomendó descansar hoy y mañana ya ver cómo me siento”, explicó el comediante .

El artista agregó que su deseo es recuperarse rápidamente para no perder más tiempo de preparación (vea las declaraciones en el video de la portada).





​“Espero ya mañana estar bien para poder ensayar, recuperar el tiempo que perdimos y ponerle muchísimo para que en la primer gala nos salga todo bien”, dijo.

Montoya tendrá como pareja de baile a Tatiana Sánchez, pionera del baile deportivo en Costa Rica y la única costarricense graduada de la prestigiosa escuela Alvin Ailey en Nueva York.

Con experiencia en teatro musical y como coach en Dancing With The Stars, Sánchez acompañará al comediante en la pista bajo el nombre de #TeamDani.



