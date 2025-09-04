“Espero estar bien para ensayar”: Daniel Montoya es el segundo lesionado de MQB
Luego de tres días de ensayos, el comediante sufrió una lesión en sus rodillas.
El humorista Daniel Montoya, participante de Mira quién baila (MQB), se convirtió en el segundo concursante en presentar una lesión antes del inicio de la competencia.
Tras tres días de preparación, Montoya sufrió una inflamación en sus rodillas que lo obligó a detener los ensayos.
“Esta rodilla la tengo muy inflamada. He tenido una molestia muy grande en las rodillas, entonces hoy teníamos cita de valoración y el doctor me dijo que mejor me iba a filtrar para desinflamar un poquito. Me recomendó descansar hoy y mañana ya ver cómo me siento”, explicó el comediante .
“Espero ya mañana estar bien para poder ensayar, recuperar el tiempo que perdimos y ponerle muchísimo para que en la primer gala nos salga todo bien”, dijo.
Montoya tendrá como pareja de baile a Tatiana Sánchez, pionera del baile deportivo en Costa Rica y la única costarricense graduada de la prestigiosa escuela Alvin Ailey en Nueva York.
Con experiencia en teatro musical y como coach en Dancing With The Stars, Sánchez acompañará al comediante en la pista bajo el nombre de #TeamDani.