“Es de ir viéndolo día a día”: MQB vigila lesión de Neto Rangel

El DJ brasileño, Neto Rangel, continúa enfrentando un delicado cuadro de salud tras la fuerte lesión en la columna que lo obligó a ausentarse de la sétima gala de Mira quién baila (MQB), el pasado domingo.

Sin embargo, pese a lo ocurrido, la producción del programa confirmó que, por el momento, Rangel sigue siendo parte de la competencia.

Vivian Peraza, productora del formato, explicó a Teletica.com que el artista recibe tratamiento intravenoso en su casa, bajo supervisión médica constante. Una enfermera fue enviada a su domicilio para aplicarle la medicación necesaria y ayudar a desinflamar la zona afectada.

Durante los próximos días, el participante será evaluado por su doctor, quien definirá su evolución “día a día”, dependiendo de cómo reaccione su cuerpo al tratamiento.

Por el momento, Rangel no puede bailar y este lunes no ensayará.

"La gente de la producción ha priorizado mi salud. Todo el mundo lo que me dice es que la salud está primero. Ayer yo me sentía muy triste porque habíamos preparado una coreografía muy bonita, llena de expectativa", comentó Rangel en 'De Boca en Boca'.

El accidente ocurrió apenas horas antes de la gala del domingo, cuando el brasileño sufrió una recaída de una antigua lesión lumbar, agravada por el intenso ritmo de trabajo que ha mantenido en las últimas semanas.

​"Uno se esfuerza y al pasar eso no es solo el dolor físico, también el dolor mental. No puedo volverme loco, tengo que ir un día a la vez. Quiero decirle a la gente que gracias por los mensajitos. Que sea lo que Dios quiera", finalizó Neto.

Aunque su futuro en el reality aún depende del avance en su recuperación, el DJ se mantiene optimista y con deseos de volver pronto a la pista de baile.







