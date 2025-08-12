Ericka Morera llegará a la pista de MQB: “Voy a entregar lo mejor de mí”

Ericka Morera, periodista, empresaria, modelo y creadora de contenido, se prepara para enfrentar uno de los retos más emocionantes de su vida: competir en la pista de baile de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), el popular programa de Teletica.

Confirmada como la quinta participante del concurso, Morera conversó con Teletica.com de sus emociones, preparación, motivaciones y lo que el público puede esperar de ella en esta nueva faceta.



Cuando se le preguntó qué se siente saber que estará bailando en televisión nacional, Ericka fue enfática:

“Nadie dijo que es un reto, ¿verdad? Para mí, los retos significan crecimiento, evolución, siempre buscar esa mejor versión. Entonces, lo estoy canalizando por ahí”, expresó.

Acepta que siente nervios y ansiedad, pero confiesa que le gusta bailar y que aunque no es una bailarina profesional, vivirá la experiencia con intensidad. “Voy a disfrutar mucho y dar todo, todo lo mejor de mí, eso es seguro”.



Sobre cómo llegó la invitación, la periodista relató que fue contactada por Vivian Peraza, la productora del programa, hace aproximadamente tres semanas.

​“Tuvimos una reunión muy empática, conversamos mucho y ahí tomé la decisión de aceptar estar en esta segunda temporada”, explicó.

Aclaró que no fue algo que pensó demasiado tiempo, sino que la oportunidad y la buena comunicación la motivaron a dar el sí.



Morera destacó que la disciplina y constancia han sido siempre pilares en su vida.

​“Físicamente, soy muy activa y me mantengo en forma, así que por ese lado voy bien. Pero sé que estar en la pista es otro nivel, y por eso me estoy preparando con mucho ensayo y práctica”, dijo.

Además, reconoció la importancia del componente emocional en un desafío así.

“Estoy en un momento de mi vida donde emocionalmente me siento muy bien. Recibo las críticas constructivas con humildad y a las negativas les doy cero energía. Me enfoco en lo positivo, en la experiencia bonita y en el crecimiento personal que voy a tener”, ratificó.

Morera confesó que su hija Zoé fue una de las primeras en enterarse del proyecto y que su reacción fue llena de entusiasmo.

​“Ella me dijo: ‘Mamá, te voy a ir a ver, lo vas a hacer muy bien’. Me emociona mucho ese apoyo”, acotó.

Destacó que tanto su pareja como otros familiares cercanos le han dado un respaldo fundamental para afrontar este nuevo capítulo.

​¿Qué pueden esperar de Ericka Morera en la pista?

La comunicadora aseguró que será fiel a su esencia.

​“Soy genuina, real y disciplinada. Voy a entregar lo mejor de mí, como siempre hago en mi vida. Mi compromiso es con las personas que me siguen y que me han apoyado. No soy bailarina profesional, pero sí voy con toda la actitud para aprender y dar un gran show”.

Sobre los ritmos que le generan más nervios, mencionó el cha-cha-cha como uno de los más complicados, pero también mostró confianza en su capacidad para superarlos: “La práctica y la constancia son clave”.



Cuando se le preguntó si alguna vez pensó en participar en un programa de baile, Morera admitió que no era algo que tenía planeado, pero que la oportunidad le pareció “muy bonita” y por eso decidió tomarla. “Las oportunidades llegan y uno debe estar abierto a ellas”.



Los nervios son parte natural del proceso, pero Ericka tiene claro cómo enfrentarlos.

​“Canalizo los nervios enfocándome en lo positivo. La práctica constante y la disciplina me ayudarán a estar segura el día de la competencia. Cada vez que salgo a la pista, pongo todo en manos de Dios para que me guíe y me calme”, resaltó.

Además de su pasión por el baile, la nueva participante mostró un fuerte compromiso con causas sociales.

​“Me gustan las fundaciones que apoyan a niños, a que puedan estudiar y tengan lo fundamental, también a mamás solteras. Eso me identifica mucho, porque soy mamá y sé lo importante que es esa ayuda”, concluyó.

Con esta mezcla de preparación física, fortaleza emocional y compromiso social, Ericka Morera llega a MQB con el objetivo de brillar, no solo como competidora, sino como ejemplo de que los retos pueden convertirse en oportunidades para crecer y reinventarse.



