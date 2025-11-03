Ericka Morera dice que “demostrará con baile” por qué debe quedarse en MQB

Ericka “Keka” Morera vive su primera nominación en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB): se enfrenta al humorista Daniel Montoya y la decisión del público sobre quién continuará en la competencia.

A pesar de la presión, la empresaria mantiene una actitud positiva y centrada en disfrutar la experiencia de la pista.

“Yo creo que la nominación siempre toma por sorpresa, eso es así, eso es una competencia, a veces estamos aquí (arriba), a veces estamos aquí (abajo), pero lo importante es que yo lo he disfrutado de principio a fin y lo voy a seguir demostrando con baile”, aseguró "Keka".

La empresaria reafirma que, aunque no es bailarina profesional, da lo mejor de sí en cada ensayo junto a su pareja de baile, Javier Acuña, y que esta experiencia la impulsa a seguir trabajando en técnica y expresión.

Sobre su condición física, aclaró que no se trata de una lesión grave, sino de una contractura leve que no afectará su desempeño:

​“Hoy no me dolió absolutamente nada. Fue una semana dolorosa al principio, pero nada que no superemos”, recalcó.

Por su parte, Acuña detalló que ajustarán la coreografía para cuidar su bienestar sin bajar el nivel de exigencia: “Lo primordial es la salud, y vamos a ir viendo cómo se comporta la semana”.

Para la novena gala, Morera y Acuña se preparan para presentar un pop y un cha-cha que buscan conquistar tanto a los jueces como al público. Como se tratará de una gala con invitados, en una de sus presentaciones unirá fuerzas con la presentadora Nancy Dobles.

Esta es la primera nominación de “Keka”, mientras que Montoya se enfrenta a su tercera eliminación potencial.

El público decidirá quién sigue en la pista y quién debe despedirse. Los televidentes pueden votar hasta siete veces al día a través de https://votos.teletica.com/ y al WhatsApp al 6070-0777, usando las etiquetas #TeamDani y #TeamKeka.

El famoso salvado seguirá luchando por el primer lugar de la competencia, mientras que el eliminado donará $3.000 a su causa social.

Morera y Acuña apoyan a Fundavida, proyecto que ayuda a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

La gala de eliminación promete ser intensa, y “Keka” se muestra lista para llevar adelante el reto con fuerza y determinación.