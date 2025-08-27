Entre nervios, risas y apoyo digital: así se prepara Mariana Uriarte para debutar en MQB

La cuenta regresiva ya empezó y para Mariana Uriarte cada día que pasa se siente más real su participación en Mira quién baila (MQB). La empresaria y maquillista asegura que lo que más la sostiene en medio de la emoción y los nervios es el respaldo de su comunidad digital, que la acompaña desde el primer día.

​"Tengo una comunidad hermosa, el cariño que ellas me dan es demasiado increíble. Siempre lo siento conmigo y trato de empaparme de ese positivismo para que los nervios no me ganen. Me siento muy, muy afortunada por esas personas tan lindas”, comentó.

El ambiente dentro del grupo de participantes también la ha sorprendido. Afirma que, aunque todos saben que habrá competencia cada domingo, lo que predomina entre ellos es la alegría.

​“Ya estamos los diez confirmados y yo le puse un nombre al grupo que se formó, porque realmente es muy especial. Cada persona tiene algo diferente que aportar. Cuando estamos juntos son solo risas y carcajadas, y sé que así será toda la temporada”, dijo con entusiasmo.

Incluso ha sido ella quien rompe el hielo en los encuentros previos: “Me encanta ser esa persona que retoque el maquillaje, que saque una sonrisa. Estoy convencida de que esta va a ser una competencia sana, lo aseguro”.



En lo personal, Uriarte se ha enfocado en prepararse físicamente para las exigencias de los ensayos. Confiesa, entre risas, que quizá le hubiera hecho bien tomar unas clases de baile, pero que ha encontrado en correr diariamente una manera de mejorar su resistencia y de controlar la ansiedad.

​“Es por un tema de nivelar la respiración, de acondicionarme. Son muchas horas de ensayo y correr me ayuda también a soltar el estrés. Además, entreno con mi hermana y mi esposo, y eso me mantiene tranquila”, explicó.

Sobre su futuro bailarín aún no tiene nombre confirmado, pero sí expectativas claras: “Espero que me tenga paciencia, que me enseñe y que logremos un clic muy bonito para contar historias en la pista, que la gente no quiera parpadear cuando nos vea”.



En medio de esta preparación, su familia también vive un momento de esperanza. Su papá avanza con buen ánimo en su tratamiento contra el cáncer, algo que para ella ha sido un regalo adicional.

​“Ya va por la sesión 18 o 19 de radioterapia y está muy bien. Todos los días me escribe con consejos. Él está en todas, me acompaña y se emociona tanto como yo”, relató emocionada.

El estreno será el próximo 14 de septiembre en el Estudio Marco Picado, fecha que Uriarte espera con ansias, aunque admite que los nervios llegarán con fuerza.

​“Ahorita no estoy nerviosa, porque todo ha sido convivir y conocernos, pero cuando llegue el ensayo técnico, ahí sí vamos a entrar en la realidad. Te juro por Chayanne que no sé qué voy a hacer, pero espero respirar, tranquilizarme y disfrutar”, dijo entre risas.

Para quienes aún no la conocen, Mariana se define de forma sencilla pero contundente: “Soy una mujer soñadora, trabajadora, que quiere ser luz para este programa”.

MQB2 estrena el 14 de setiembre, por Teletica Canal 7. Siga todas las novedades del formato a través de sus redes sociales oficiales y Teletica.com.



