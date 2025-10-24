Entre agujas y luces: el arte detrás de los vestuarios de la gala de películas en MQB

Mientras los reflectores se preparan para iluminar la noche de películas en Mira Quién Baila (MQB), un grupo de manos expertas trabaja entre agujas, telas y creatividad para que cada paso en la pista brille como una escena de Hollywood.



Detrás de los brillos, antifaces y chaquetas de época está Sandra Castro, quien lidera el departamento de vestuario de Teletica Formatos desde hace más de una década. Su misión y la de su equipo es lograr que las estrellas y sus parejas de baile se transformen en íconos del cine. Cada detalle —desde el color de una corbata hasta la caída de una falda— cuenta para dar vida a la magia frente a las cámaras.



En entrevista con Teletica.com, Castro compartió los desafíos y anécdotas que hay detrás de cada diseño.

“No es solo que se parezca, tiene que funcionar para bailar”



Sandra explica que una gala de películas requiere un trabajo doblemente cuidadoso, porque no se trata únicamente de imitar un vestuario, sino de adaptarlo para que los participantes puedan moverse con libertad en la pista.

​“Lo principal es que se parezca al personaje, pero también que facilite al bailarín y a la estrella realizar todos los pasos de su coreografía. “No es lo mismo hacer un traje para una foto que para una coreografía de baile”, señaló

La misión es clara: que el público identifique de inmediato la película con solo ver el atuendo, pero sin que eso limite la comodidad de quienes deben ejecutar exigentes coreografías.



Una semana para vestir la magia



El tiempo es un factor crucial. Castro reveló que el equipo cuenta con apenas una semana para resolver todo el vestuario una vez que se define quiénes continúan en competencia.

​“En una semana se confecciona, se selecciona en bodega o se alquila en lugares de disfraces. Son tres vías de trabajo que usamos según la necesidad de cada personaje”, explicó.

Los ajustes se realizan con precisión milimétrica, ya que el viernes anterior a la gala se lleva a cabo el ensayo técnico, momento en que los bailarines prueban los trajes para garantizar que todo se adapte correctamente a sus movimientos.



Los más desafiantes



Esta semana, dos vestuarios se han robado la atención: La Máscara y 50 Sombras de Grey.



“El de La Máscara lleva muchos elementos: saco, corbata, sombrero… es muy recordado y debe verse impecable”, detalló. “Y el de 50 Sombras de Grey tiene muchos props: antifaz, copas, corbatín. Esos detalles marcan la diferencia”.

Cada traje pasa por un proceso de selección de telas supervisado personalmente por Sandra, quien cuida cada textura y acabado para mantener la esencia de la película sin perder funcionalidad.

Trece años de crear ilusiones



Con más de trece años de experiencia en el departamento de vestuario, Castro ha participado en innumerables producciones y recuerda con especial cariño los retos más grandes.

​“Una vez hicimos El Rey León y hubo que vestir a todos los bailarines y extras de animalitos. Fue un trabajo enorme, pero muy bonito”, recordó entre risas. “Disfruto tanto mi trabajo que siempre doy la milla extra”

Sandra confiesa que lo que más le motiva es poder aportar a la magia que llega a los hogares cada domingo.

​“Aquí el trabajo de todos es importante, pero el vestuario tiene un papel muy especial. Yo disfruto tanto lo que hago que trato de dar la milla extra para que todo se vea bien, que funcione y que se parezca al personaje que van a interpretar”, comentó.

Para ella, el mayor premio es ver cómo su trabajo complementa el esfuerzo de bailarines, coreógrafos y maquillistas, logrando que cada número transporte al público a una escena de película.



La gala de este domingo promete ser un viaje por los clásicos del cine. Desde el opening inspirado en Grease hasta las transformaciones de Titanic, Los Locos Adams y Dirty Dancing, el espectáculo promete brillo, nostalgia y mucho corazón.



Cada pareja no solo bailará por su sueño, sino también por las causas que apoyan, en una competencia donde la solidaridad también se viste de gala.



Siga la noche de películas este domingo a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.





