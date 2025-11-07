Entérese aquí qué ritmos bailarán las parejas y sus invitados en la novena gala de MQB

La novena gala de Mira quién baila (MQB) se celebrará este domingo 9 de noviembre y llega cargada de emociones.

Además del regreso a la pista del juez Mauricio Astorga, cada participante deberá realizar dos coreografías: la presentación oficial junto a su bailarín profesional y un segundo número especial donde se sumará un invitado.

La noche también será clave, pues se realizará la cuarta eliminación de la temporada. La periodista Ericka “Keka” Morera y el humorista Daniel Montoya continúan nominados y deberán apoyarse en el voto del público para permanecer en competencia.

Las presentaciones de la noche

La influencer Mariana Uriarte abrirá con su coreógrafo Michael Rubí una rutina de jive al ritmo de Mambo N° 5. En su segunda presentación, hará un tango acompañada por la presentadora Montserrat del Castillo, una puesta en escena dramática y elegante.

El DJ brasileño Neto Rangel bailará primero foxtrot con su pareja profesional Jazhell Acevedo al ritmo de Feeling Good. Para su segundo número, pasará a un estilo urbano con reguetón, donde se sumará la creadora de contenido, Keyla Sánchez, prometiendo un momento lleno de energía y picardía.

El cantante Jefferson Donado, Jeff-On, junto a Alhana Morales, presentará primero un quickstep con I’m So Excited. Su segunda salida será un merengue donde aparecerá la influencer Kimberly Loaiza.

La periodista Ericka “Keka” Morera, con el bailarín Javier Acuña, competirá con un cha cha al ritmo de Fireball. En su número especial, regresará al escenario acompañada de la presentadora Nancy Dobles con un performance inspirado en Moulin Rouge, cargado de teatralidad y expresión.

La fisioterapeuta Katherine Campbell y el coreógrafo Erick Vásquez interpretarán primero un contemporáneo con la canción Unsteady. Luego, en su segunda coreografía, se unirá la campeona de la primera temporada, Naomy Valle, para una intensa salsa casino.

El humorista Daniel Montoya, junto a Tatiana Sánchez, presentará una bachata con Darte un Beso como número central. En su segundo turno, bailará disco acompañado del maquillista Adán Chinchilla y el locutor Irán Blanco “El Maleku”, en una puesta con ritmo retro y mucho humor.

Finalmente, el presentador Ítalo Marenco, junto a la campeona mundial Lucía Jiménez, bailará primero un cha cha al ritmo de I Feel Good. Su segundo número será uno de los más esperados: baile libre en compañía de los mundialistas de Italia 90, Mauricio “El Chunche” Montero, Claudio Jara, Róger Flores y Germán Chavarría, en una presentación cargada de orgullo, energía y nostalgia futbolera.

Una eliminación que puede cambiar la competencia

Esta gala definirá quién continúa en la competencia.



Los nominados "Keka" Morera y Daniel Montoya dependen del apoyo del público para seguir en pie.



El participante con menor votación deberá despedirse de la pista.

Entre la exigencia técnica, el peso emocional y las estrellas invitadas, esta novena gala promete ser una de las más intensas de la temporada.

La pista está lista. La pregunta es: ¿quién brillará más este domingo? Siga la transmisión el domingo a partir de las 7 p. m. por Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.