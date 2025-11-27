Ensayos virtuales y 4 mil km de separación marcan la ruta de Mariana y Michael a la final de MQB
La maquillista y el bailarín desafían la distancia decididos a dar un espectáculo lleno de energía y emoción por su fundación y por el público.
Mariana Uriarte y Michael Rubí continúan su preparación para la Gran Final de Mira quién baila (MQB) pero enfrentan un reto adicional: la distancia.
A más de cuatro mil kilómetros de Costa Rica, Michael viajó a México para cumplir con compromisos profesionales mientras sigue coordinando los ensayos junto a Mariana de manera remota.
“La fe mueve montañas y nosotros teníamos muchísima fe de que podíamos llegar a la final”, aseguró Michael Rubí.
“Ya tenemos lista una de las coreografías de la semana, la empezamos a trabajar esta semana, y la otra la seguimos trabajando. Mari queda con uno de los asistentes que trabaja con ella en la semana y yo la superviso por internet”, explicó el coreógrafo, quien no ha permitido que la distancia afecte la calidad del espectáculo.
No obstante, Mariana mantiene la misma convicción. Su compromiso con la fundación que representa la impulsa a trabajar sin descanso.
La maquillista también destaca el papel de su familia en esta recta final.
“Creo que nada más mucha disciplina, dar mi 200%. Mis compañeros y yo hemos hecho un trabajo increíble, así que sabemos que este domingo le vamos a entregar a todos los televidentes un gran show. Esperen de Mari mucha energía, mucho compromiso y muchas ganas de llevar a su fundación a uno de los grandes premios”, afirmó la finalista.
“Mi familia es mi motor, mi familia es todo, mi gran apoyo en esta temporada. Cuando estoy cansada ellos me dicen: ‘Mari, eso es mental’. Mi hija, mi princesa hermosa, ya casi mami regresa, ya casi ponemos Navidad”, compartió emocionada.
A pesar de los kilómetros, ambos se muestran confiados en que podrán entregar un espectáculo memorable este domingo.
La Gran Final promete ser un encuentro lleno de energía, disciplina y emoción, donde la pasión por el baile y la solidaridad con la fundación de Mariana se combinan para crear un show único.
Siga el programa el próximo domingo a las 7 p.m., por la señal de Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.