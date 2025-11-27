Ensayos virtuales y 4 mil km de separación marcan la ruta de Mariana y Michael a la final de MQB

Mariana Uriarte y Michael Rubí continúan su preparación para la Gran Final de Mira quién baila (MQB) pero enfrentan un reto adicional: la distancia.

A más de cuatro mil kilómetros de Costa Rica, Michael viajó a México para cumplir con compromisos profesionales mientras sigue coordinando los ensayos junto a Mariana de manera remota.

​“La fe mueve montañas y nosotros teníamos muchísima fe de que podíamos llegar a la final”, aseguró Michael Rubí. “Ya tenemos lista una de las coreografías de la semana, la empezamos a trabajar esta semana, y la otra la seguimos trabajando. Mari queda con uno de los asistentes que trabaja con ella en la semana y yo la superviso por internet”, explicó el coreógrafo, quien no ha permitido que la distancia afecte la calidad del espectáculo.

No obstante, Mariana mantiene la misma convicción. Su compromiso con la fundación que representa la impulsa a trabajar sin descanso.

​“Creo que nada más mucha disciplina, dar mi 200%. Mis compañeros y yo hemos hecho un trabajo increíble, así que sabemos que este domingo le vamos a entregar a todos los televidentes un gran show. Esperen de Mari mucha energía, mucho compromiso y muchas ganas de llevar a su fundación a uno de los grandes premios”, afirmó la finalista. La maquillista también destaca el papel de su familia en esta recta final. La maquillista también destaca el papel de su familia en esta recta final.