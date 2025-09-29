Emoción y despedida: primera eliminación marca tercera gala de 'Mira quién baila'

El escenario de Mira quién baila (MQB) se encendió este domingo con su tercera gala de competencia y la primera noche de eliminación. Luces, música y suspenso envolvieron a los famosos, quienes lo dieron todo en la pista para seguir soñando con el trofeo.

Luego de una semana en "zona de riesgo", Ivonne Cerdas, fue la primera participante en decir adiós, luego de perder la votación del público frente al ex futbolista Randall “Chiqui” Brenes.

Brenes obtuvo un 72.11% de los votos de los televidentes, mientras que Cerdas logró 27,89%.

Como parte del formato, la ex reina de belleza entregará $3.000 a la Asociación Labio Paladar Hendido, una organización que desde hace casi cuatro décadas brinda atención integral a niños y niñas con esta condición en Costa Rica y que apoya desde que fue coronada reina de belleza.

El galardón a la Pareja Wow fue otorgado al DJ Neto Rangel y la reconocida coreógrafa Jazhel Acevedo quienes con una samba conquistaron a los jueces. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.



¡La otra semana también habrá eliminación! Al finalizar el formato, el panel de jueces confirmó que las parejas que están "en la cuerda floja" son Thais Alfaro y Daniel Montoya. Ahora ellos requieren su apoyo para seguir en competencia.

​Diez coreografías y un adiós

La periodista Thais Alfaro y el campeón mundial de bachata Kenneth González fueron los encargados de abrir la noche con una sensual bachata al ritmo de Bailando Bachata. Pese al golpe en la sexta costilla de Thais durante el ensayo técnico, la pareja de #TeamThais llenó la pista de complicidad, marcando un inicio romántico y lleno de energía.



La jueza Isabel Guzmán dijo que le gustó mucho, destacó la frescura y energía de la coreografía, pero pidió que "no estés más suelta de lo que deberías, un poco más de control y las líneas de tus pies, hay que mejorarlas".

El experto Isaac Rovira pidió más intensidad en los brazos, pero notó la mejoría de Alfaro respeto a la primera y segunda semana.

​"Que no solo se muevan las caderas, también la espalda y todo el cuerpo. Que todo vaya en conjunto", terminó el campeón de baile español.

La fisioterapeuta Katherine Campbell junto al experimentado mexicano Erick Vásquez presentaron un paso doble con There’s Nothing Holdin’ Me Back. La fuerza y el dramatismo dominaron cada movimiento, consolidando a #TeamKathy como una dupla de carácter en la competencia.

​"Después de este final. Me ha gustado mucho, mucho... El papel de la da el punto de clase y de elegancia en el paso doble, y tú se lo has dado y eso me gusta. Tienes que estar menos pendiente de él... Muy bien. Felicidades", recalcó el juez Rovira.

​"El paso doble es una asignatura perfecta, llena de drama. Tienes la ilusión de la interpretación. Espectacular, y luego el ataque, te pasaste atacando. La vi super bien representada. La coreografía tenía pasos complicados, pero te salió muy bien", acotó el experto español Toni Costa.

El cantante Jefferson Donado, conocido como "Jeff-On" y la reconocida bailarina Alhana Morales trajeron el sabor latino con un cha cha vibrante al ritmo de Corazón Espinado. Con coquetería y mucha energía, #TeamJeff logró arrancar aplausos y contagiar al público con su ritmo.

"Me encantó porque está muy bien narrado... Contaron muy bien la historia, excelentes personajes. Felicidades", expresó el juez tico Mauricio Astorga.

La jueza Isabel Guzmán dijo que le encantó y "vi un 'upgrade'". Le pidió tratar un poco la musicalidad al cuerpo y destacó "el sabor tan diferente que vi de la semana pasada. Vas bien".

La periodista Ericka "Keka" Morera y el versátil Javier Acuña transportaron a la audiencia con un alegre quickstep inspirado en el clásico You Are the One That I Want. La ligereza y el aire retro de #TeamKeka hicieron sonreír a más de uno en el estudio.

Pese a la gran interpretación, "Keka" no logró hacer un paso, pero siguió su número como si nada hubiera pasado.

​"Hasta lo mejores bailarines se equivocan, lo que hacen los mejores es seguir, y con la mejor actitud", recalcó Isaac Rovira sobre el incidente, con lo que la jueza Guzmán coincidió y pidió más calma, no menos energía.

​"Me encanta que te haya pasado eso, porque demostraste que es una artista de verdad... Esto que acabamos de ver me pareció divino. Qué personajes tan lindos, la historia bien contada", recalcó Astorga.

Pese al golpe de la bailarina Lucía Jiménez, el presentador Ítalo Marenco y la campeona mundial encendieron el escenario con un swing criollo al compás de Tan bonita para qué. Su ritmo contagioso y el ambiente festivo que generó #TeamItalo levantaron a todos de sus asientos.

​"Tengo sentimientos encontrados. Esta coreo estaba chivísima. Muy criolla, pero estabas muy acelerado al inicio... Bien por la autencidad y la energía, pero necesito centro, mucho centro. Están subiendo el nivel técnico, bien", ratificó la experta Guzmán.

El español Isaac Rovira expresó que venía con pocas ganas de criticar y que vio a una bailarina espectacular y una mejoría significativa en Marenco.

​"Me ha gustado mucho, muchas felicidades", terminó Rovira.

Por su parte, Astorga dijo que "actoralmente, estabas en tu charco" y agradeció que se lo tomó muy en serio. Además, felicitó a Lucía por su profesionalismo pese al golpe que recibió en la semana, previo a un ensayo.

Luego llegó el turno de los nominados. El exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes junto a la experimentada Yessenia Reyes apostaron por la elegancia con un vals en Die With a Smile. Entre luces y una atmósfera nostálgica, #TeamChiqui mostró sensibilidad y entrega en la pista.

"Nos cambiaron al "Chiqui" Brenes. Yo sabía que vos eras mi ficha. Muy bien, muy metido en el personaje. Muy lindo, muy linda pareja. El cierre me encantó, muy dramático. Te felicito porque dieron un gran personaje", comentó el juez tico.

"Es un vals que tenía unos toques de contemporáneo. Hiciste un poco de trampa, pero bien. Creo que hay que trabajar en la fluidez de los movimientos, pero has hecho un gran avance", recalcó la jueza Guzmán.

La ex reina de belleza Ivonne Cerdas, también nominada, y el mexicano Kevin Vera defendieron su permanencia con un tango poderoso al ritmo de Bad Guy. Precisión, fuerza y dramatismo marcaron la presentación de #TeamIvonne, que atrapó la atención del jurado y el público.

​"Es sorprendente que las personas que mejor lo han hecho son las nominadas. Tanto "Chiqui" como tú, lo han hecho espectacular. Ha sido tu mejor baile. Decirles a ambos (nominados) que estoy orgulloso y cualquiera de los dos que se vaya, se van por la puerta grande", subrayó Rovira

El juez Costa destacó las líneas, coreografía, actitud y energía de la ex reina de belleza. "Solo me queda decirte que felicidades", expresó.



La empresaria y maquillista Mariana Uriarte y el versátil Michael Rubí, encendieron la pista con una salsa explosiva (DLG, Magdalena, Mi amor). Con llamas en escena y una energía arrolladora, #TeamMari conquistó al jurado.

"Se juntaron el hambre con las ganas de comer", recalcó Toni Costa.

​"Esta salsa. Excelente. Mari voy a seguir siendo exigente porque sé que podes. Sos el nivel más alto de esta competencia. Con tus giros, tu fluidez, tu retentiva... Tus líneas siguen un poco sucias, hay que trabajar en eso", mencionó la jueza Isabel.

Por su parte, Rovira dijo que para llegar a la excelencia hay que estar atentos a todo y a mejorar cada detalle "y es lo que están haciendo", a lo que Astorga y el resto del panel coincidió.

¡De Brasil a la pista del Estudio Marco Picado! El DJ Neto Rangel y la reconocida coreógrafa Jazhel Acevedo llegaron con un despliegue tropical de samba en Magalenha.

Con palmeras en el escenario y un derroche de alegría, #TeamNeto transmitió carnaval puro en cada paso, mientras Rangel demostró que lleva este ritmo en la sangre y logró que todo el panel de jueces se pusiera de pie.

"Trajiste a este escenario todo el sabor brasileño y vos hoy en esta pista honraste a tu país. Muchas felicidades", recalcó Astorga.

​"Me levanto otra vez. Hombres y mujeres, agradecemos este baile. Queremos que lo bailes. Mejor que tú no puede hacerlo nadie. Mezclaste la batucada brasileña con ballroom. No hubo ningún fallo. Tus pies un poco pesados, pero no me importa porque ese deleite visual fue demasiado", terminó Toni Costa

﻿La gala cerró con el humorista Daniel Montoya y la experimentada Tatiana Sánchez. Montoya enfrentó una lesión en el dedo gordo del pie esta semana que complicó sus ensayos. Pese a la situación, interpretaron un merengue divertido al ritmo de Hombre divertido. #TeamDani protagonizó la pista entre risas, fiesta y mucha energía.

​"El espectáculo que he visto en pista es maravilloso. La actitud, la energía, con la lesión, tú ahí lo das todo y eso es superbueno. Pero sí es cierto que me gustaría ver más acción en el cuerpo. En relación con tu tamaño, el movimiento era chiquito (risas)", mencionó Isaac Rovira.

​"No puedo pensar en un merengue más bueno que este para vos. Vos sos un hombre divertido. La conexión con el público, el personaje, maravilloso", terminó Astorga.

Siga las próximas nueve semanas de competencia a través de la señal de Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX, en la franja horaria de 7 p.m. a 9 p.m.



