Emoción, talento y sorpresas en ‘Mira quién baila’: repase aquí la segunda gala

La pista de Mira quién baila (MQB) volvió a brillar este domingo 21 de setiembre con una segunda gala cargada de emociones, energía y mucho talento. 10 parejas se enfrentaron con coreografías de gran nivel, que demostraron que la competencia sube de intensidad semana a semana.



El reconocimiento a la Pareja Wow fue para Mariana Uriarte y Michael Rubí, quienes cerraron la velada con un elegante slow foxtrot al ritmo de All of me. Su interpretación les hizo merecedores de $1.000, premio que deberán dividir como ellos decidan.



Pero no todo fue celebración. La gala también dejó a los primeros nominados de la temporada: Randall “Chiqui” Brenes e Ivonne Cerdas, quienes ahora dependen del apoyo del público para continuar en competencia y evitar la eliminación del próximo domingo.

﻿El encargado de abrir la pista fue “Chiqui” Brenes, quien junto a Yessenia Reyes puso al público de pie con un energético rock and roll. Aunque el jurado reconoció su actitud, también le exigió elevar el nivel técnico para las próximas galas.

El poderío español llegó con Neto Rangel y Jazhel Acevedo, que conquistaron con un paso doble cargado de fuerza y lograron poner de pie a los tres jueces.

El swing criollo de Jefferson “Jeff-On” Donado y Alhana Morales aportó sabor local y frescura, mientras que el vals de Thais Alfaro y Kenneth González emocionó por su conexión y delicadeza.

La diversión también tuvo espacio con el merengue de Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña, y el romanticismo brilló con el bolero criollo de Ivonne Cerdas y Kevin Vera.

La salsa encendió la pista de la mano de Katherine Campbell y Erick Vásquez, que fueron descritos como un “huracán” por los jueces. Luego, Daniel Montoya y Tatiana Sánchez subieron la temperatura con un tango lleno de dramatismo y carácter.

La bachata de Ítalo Marenco y Lucía Jiménez mostró avances en conexión y química, antes de que Mariana Uriarte y Michael Rubí cerraran con broche de oro y se llevaran el premio especial de la noche.

Repase la gala completa en el siguiente video:





Lo que viene

Con cada gala, el nivel de exigencia aumenta y los participantes deberán conquistar no solo al jurado, sino también a la audiencia, que juega un papel crucial con sus votos.

La próxima eliminación dependerá de los resultados de la votación, que se realiza en la web y plataformas de Teletica. El público podrá apoyar a sus favoritos todos los domingos a partir de las 7 p. m., en transmisión por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.