Ellos son los bailarines que acompañarán a participantes de ‘Mira quién baila’

La pista de Mira quién baila 2025 ya tiene a sus profesionales del baile confirmados, listos para guiar y retar a las celebridades que participarán en el show (vea el video adjunto en la portada).

Javier Acuña cuenta con más de 15 años de carrera, formación en Los Ángeles y Nueva York, y experiencia en programas como Dancing With The Stars y Mira quién baila. Ha trabajado en musicales como Chicago y Jesucristo Superestrella, y con artistas como Gloria Trevi y Andrea Bocelli.

Lucía Jiménez, 12 veces campeona mundial en salsa, bachata y chachachá, es una figura clave del baile deportivo en Costa Rica. Ganadora de Dancing With the Stars junto al chef Daniel Vargas, también ha brillado en teatro musical y acompañado a artistas como Gilberto Santa Rosa y Zuleyka Rivera.

Alhana Morales combina experiencia en ballet, jazz, contemporáneo, hip hop y ballroom. Ganadora de la primera temporada de Dancing With the Stars CR, ha compartido escenario con Fanny Lu y Myriam Hernández, y dirige un estudio de danza que forma a nuevas generaciones.

Tatiana Sánchez es la única costarricense graduada de la prestigiosa Alvin Ailey en Nueva York. Pionera del baile deportivo en el país, ha sido coreógrafa y coach en Dancing With The Stars, además de tener una sólida trayectoria en teatro musical y competencias internacionales.

Erick Vásquez, bailarín y coreógrafo mexicano, acumula más de 18 años de experiencia y ha sido 10 veces campeón nacional en baile deportivo. Ganó la primera temporada de Mira quién baila Costa Rica junto a Naomy Valle.

Kevin Vera, también mexicano, es especialista en ritmos europeos y latinos, y fue campeón de la quinta temporada de Dancing With the Stars CR junto a Johanna Solano. Ha competido y triunfado internacionalmente en salsa, bachata y ballroom.

Jazhel Acevedo es coreógrafa, bailarina y directora de Olimpo Dance Sport México. Campeona nacional durante 10 años y jueza internacional, ha trabajado en Dancing With The Stars y Mira quién baila, y compartido escenario con Belinda y Mijares.

Michael Rubí es un bailarín versátil con especialidad en ritmos latinos y ballroom, participante en varios formatos televisivos y espectáculos internacionales, además de ser coreógrafo y formador. Forma parte del cuerpo de baile de la mexicana Gloria Trevi.

Kenneth González, el más joven del grupo con 21 años, es campeón mundial de bachata en pareja. Ha representado a Costa Rica en competencias internacionales y acompañado a artistas como Charlie Zaa.

Yessenia Reyes es una coreógrafa y bailarina con formación en academias de renombre en Broadway, Hollywood y Europa. Ha sido maestra en La Academia de TV Azteca y coreógrafa en Tu Cara me Suena, además de campeona de competencias como Panamá Open y Costa Rica Open.



Entre los famosos ya anunciados figuran Randall “Chiqui” Brenes, Mariana Uriarte, Daniel Montoya, Ivonne Cerdas y la más reciente incorporación, Ericka Morera. Aún faltan famosos de ser anunciados.



Con este equipo, Mira quién baila promete una temporada en la que la destreza profesional se unirá a la personalidad de las celebridades para crear espectáculos memorables.

​