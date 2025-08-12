EN VIVO

de HS

Mira Quién Baila

Ellos serán los jueces de la segunda temporada de ‘Mira quién baila’

Cuatro famosos ya fueron presentados como parte del elenco del concurso de baile: Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Mariana Uriarte y Randall “Chiqui” Brenes.

Por Mariana Valladares |12 de agosto de 2025, 13:10 PM

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) ya calienta motores y una de las grandes certezas es que los jueces que cautivaron a la audiencia en la primera edición repetirán en el panel. 

Mauricio Astorga, Isabel Guzmán, Isaac Rovira y Toni Costa vuelven a la pista para evaluar y acompañar a los participantes con su experiencia y pasión por el baile.

Mauricio Astorga: el ojo teatral

Actor, director y Premio Nacional de Cultura de Costa Rica, Astorga aporta una mirada única desde la interpretación escénica.

“Me gusta enfocarme en cómo transmiten las emociones y su presencia en la pista. Espero que, con mis consejos, cada día veamos la mejor versión de los participantes”, expresó. 

Isabel Guzmán: la artista multifacética

La salvadoreña radicada en Costa Rica, bailarina, cantante y actriz, destaca por su claridad y pasión. 

“Voy a ser muy precisa y constructiva. Los famosos deben llegar listos para darlo todo y enfrentar los retos de estilos distintos. No hay momento para flaquear", acotó. 

Isaac Rovira: el juez experto internacional

Siete veces campeón de España y formador de bailarines y jueces, este español no bajará la guardia esta temporada. Sobre su regreso afirmó:

“Este año voy a ser mucho más exigente que el anterior. Espero un nivel muy, muy top y que los participantes se lo tomen tan en serio como el año pasado”.

Toni Costa: el ícono del baile y la televisión

Bailarín, coreógrafo y mentor con amplia trayectoria en reality shows de baile, Toni regresa emocionado.

“Después de 17 temporadas, 'Mira quién baila' es mi vida. Esta temporada va a venir con mucho fuego, ritmo y sorpresas. Les aseguro que no habrá ni una gala tranquila", manifestó el español.

Con un panel que combina talento nacional e internacional, y jueces que ya conocen el formato y las exigencias, Mira quién baila promete una segunda temporada aún más vibrante. 

La cita es todos los domingos a las 7 p. m. por Teletica, a partir del 7 de setiembre.

MQB Teletica

Tags
Más notas