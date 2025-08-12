Ellos serán los jueces de la segunda temporada de ‘Mira quién baila’

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) ya calienta motores y una de las grandes certezas es que los jueces que cautivaron a la audiencia en la primera edición repetirán en el panel.

Mauricio Astorga, Isabel Guzmán, Isaac Rovira y Toni Costa vuelven a la pista para evaluar y acompañar a los participantes con su experiencia y pasión por el baile.



Mauricio Astorga: el ojo teatral

Actor, director y Premio Nacional de Cultura de Costa Rica, Astorga aporta una mirada única desde la interpretación escénica.

​“Me gusta enfocarme en cómo transmiten las emociones y su presencia en la pista. Espero que, con mis consejos, cada día veamos la mejor versión de los participantes”, expresó.

Isabel Guzmán: la artista multifacética

La salvadoreña radicada en Costa Rica, bailarina, cantante y actriz, destaca por su claridad y pasión.

​“Voy a ser muy precisa y constructiva. Los famosos deben llegar listos para darlo todo y enfrentar los retos de estilos distintos. No hay momento para flaquear", acotó.

Isaac Rovira: el juez experto internacional

Siete veces campeón de España y formador de bailarines y jueces, este español no bajará la guardia esta temporada. Sobre su regreso afirmó:

​“Este año voy a ser mucho más exigente que el anterior. Espero un nivel muy, muy top y que los participantes se lo tomen tan en serio como el año pasado”.

Toni Costa: el ícono del baile y la televisión

Bailarín, coreógrafo y mentor con amplia trayectoria en reality shows de baile, Toni regresa emocionado.

​“Después de 17 temporadas, 'Mira quién baila' es mi vida. Esta temporada va a venir con mucho fuego, ritmo y sorpresas. Les aseguro que no habrá ni una gala tranquila", manifestó el español.

Con un panel que combina talento nacional e internacional, y jueces que ya conocen el formato y las exigencias, Mira quién baila promete una segunda temporada aún más vibrante.

La cita es todos los domingos a las 7 p. m. por Teletica, a partir del 7 de setiembre.





