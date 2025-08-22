¡Elenco completo! Conozca al décimo participante de ‘Mira quién baila’ 2

Falta menos de un mes para el inicio de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) y el elenco de famosos que se presentarán en la pista de baile ya está completo.

El último en unirse a esta competencia es el reconocido presentador de televisión, Ítalo Marenco, quien recientemente renunció a su trabajo anterior y ahora se incorpora al programa de Teletica.

El comunicador se une al grupo de concursantes que promete sorprender con su talento y carisma. Así lo confirmó la producción este viernes, en medio del primer encuentro entre participantes que fue transmitido por De Boca en Boca (DBEB).

Marenco ahora forma parte de una lista de figuras destacadas que incluyen a Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Mariana Uriarte, Ericka Morera, Randall “Chiqui” Brenes, Neto Rangel, Katherine Campbell, Jeff-On y Thais Alfaro.

El elenco completo de MQB ya ha pasado por las pruebas de vestuario y calzado, afinando los detalles para su presentación oficial.

La competencia dará inicio el próximo 14 de setiembre, y los televidentes podrán disfrutar de las galas cada domingo a las 7 p. m. por Teletica.

Para mantenerse al tanto de todas las novedades y conocer más sobre los participantes, se recomienda seguir los perfiles oficiales del programa en redes sociales y visitar Teletica.com.



