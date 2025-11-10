¡El sabor porteño se apoderó de MQB! Vea aquí la presentación del juez Mauricio Astorga

La pista de Mira quién baila (MQB) se llenó de ritmo, complicidad y alegría con el regreso de uno de sus anfitriones más queridos: Mauricio Astorga, quien dejó de lado la mesa del jurado para volver a lucirse como bailarín, esta vez al ritmo de un merengue cargado de sabor.



Astorga retomó la dupla con la bailarina profesional Alhanna Morales, la misma con la que debutó en la pista hace un año, cuando sorprendió al público con su energía y estilo. Y la química se mantuvo intacta (repase la presentación completa en el video de la portada).

​“Me siento muy honrado de estar nuevamente en la pista de MQB, un espacio por donde pasa tanto talento todos los fines de semana. Volver a bailar con Alhanna es un placer, además de que es una gran profesional y un ser humano extraordinario. Esperamos dar un gran espectáculo”, comentó días antes del 'show'.

Con su característico humor, Astorga adelantó lo que prometía verse en el escenario:



​“Voy a encender la pista… bueno, van a tener que cambiar el piso después de ese baile porque vengo con todo”.

Y cumplió. La presentación se ganó aplausos, ovaciones y sonrisas, reflejando la pasión y entrega que tanto él como Alhanna llevaron al escenario.

​"Disculpa la producción. Despedazamos la pista. Dejamos varias tablas flojas. Es que Alhanna crece cuando baila conmigo. Agradezco a los jueces por ponerse de pie, lo hacen más por cariño que por otra cosa", bromeó el intérprete de "Morgan" luego de su presentación.

La participación de Astorga fue parte de una noche intensa, con invitados especiales, dos presentaciones por famoso y una nueva eliminación que puso a prueba el avance de los concursantes.



MQB se transmite todos los domingos a partir de las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



