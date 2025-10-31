¡Dos bailes por pareja! Estos son los ritmos que moverán la octava gala de MQB

La competencia en Mira quién baila (MQB) se intensifica. Este domingo, las siete parejas que siguen en la pista del Estudio Marco Picado enfrentarán por primera vez el reto de bailar dos coreografías en una sola noche, una prueba que desafiará su técnica, resistencia y capacidad de conexión con el público.

La octava gala promete una mezcla de estilos y emociones: desde la elegancia del vals hasta la energía del hip hop, pasando por ritmos latinos, contemporáneos y de salón. Además, cada paso que den los participantes sigue teniendo un propósito solidario, pues todos bailan en representación de una fundación benéfica.

El programa también estrenará su nuevo Streaming Show, disponible en el canal oficial de YouTube a partir de este 2 de noviembre a las 6:50 p. m., con la conducción de los creadores de contenido Corney (@corney.live) y Diego Garro (@diegogarro233). En este espacio digital, el público podrá disfrutar de lo que ocurre en tiempo real detrás de cámaras y participar en la conversación.

Durante la noche también se definirá la cuarta nominación, y la pareja que obtenga menos apoyo del público deberá despedirse la próxima semana.

Además, la jueza salvadoreña Isabel Guzmán será la primera del panel en saltar a la pista de baile esta temporada.

Los duelos de la noche





Ítalo Marenco y Lucía Jiménez , quienes bailan en apoyo a la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos , abrirán la velada con un foxtrot al ritmo de La vie en Rose . En su segundo número, volverán a la pista con un jive cargado de energía y estilo, al compás de The Snack – My Sharona .





La fisioterapeuta Katherine Campbell y su pareja de baile Erick Vázquez , representantes de la fundación Renacer Rosa de Limón , apostarán primero por el brillo setentero con un disco al ritmo de September , y luego sorprenderán con un tango elegante y pasional al son de Sway .





El venezolano Jefferson Donado "Jeff-On" y la bailarina Alhana Morales , quienes compiten por la fundación Pollitos de Hierro , arrancarán con una explosiva samba al ritmo de Trigueña , para después encender la pista con un hip hop al estilo de Uptown Funk .





El periodista Daniel Montoya y su compañera Tatiana Sánchez , que bailan por Proyecto Daniel , apostarán por la emoción en su primer número, un vals con la canción A Thousand Years . Más adelante, subirán el ritmo con un segundo baile libre al compás de El meneaito .





La presentadora Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña , en representación de Fundavida , se apoderarán de la pista con una salsa llena de sabor titulada Cachondea , seguida por una propuesta contemporánea al ritmo de Just Give Me A Reason.





Por su parte, Mariana Uriarte y Michael Rubí , que respaldan al Centro Canaan de Hogares de Rehabilitación Zoé , mostrarán su lado más apasionado con una bachata al ritmo de Odio , y cerrarán su participación con un poderoso disco inspirado en Survivor .





Finalmente, si el DJ brasileño Neto Rangel recibe el alta médica, se presentará con la mexicana Jahzell Acevedo. Ellos apoyan a la fundación Dynamika y en la octava gala prometen sensualidad y técnica con una fusión de rumba y vals inspirada en 50 sombras de Grey . Su segunda presentación será un quickstep al ritmo de Umbrella , donde buscarán impresionar al jurado con velocidad y precisión.





La gala de esta semana se realizará, como todos los domingos, desde el Estudio Marco Picado en Sabana Sur. Puede seguir la transmisión por Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX a partir de las 7 p. m.



